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05 июля 2025 в 05:55

Говядина будет нежнее облачка — готовлю ароматный гуляш по-венгерски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гуляш по-венгерски — блюдо, которое наполнит дом аппетитным ароматом. Нежное мясо, густой соус и пряные специи — просто, но очень вкусно. Идеальный вариант для сытного семейного ужина.

Ингредиенты:

  • говядина — 500 г;
  • лук — 2 шт.;
  • паприка — 2 ст. ложки;
  • томатная паста — 1 ст. ложка;
  • картофель — 3 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло — 2 ст. ложки.

Приготовление:

  1. Мясо нарезать кубиками, обжарить до румяной корочки.
  2. Лук нарезать полукольцами, добавить к мясу.
  3. Посыпать паприкой, перемешать.
  4. Добавить томатную пасту, нарезанный перец и чеснок.
  5. Залить водой, тушить 1,5 часа на медленном огне.
  6. Добавить картофель, готовить еще 30 минут.
  7. Посолить, поперчить, добавить лавровый лист.

Подавать горячим, посыпав свежей зеленью. Настоящий венгерский гуляш — сытно, ароматно и очень вкусно!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
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мясо
говядина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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