Говядина будет нежнее облачка — готовлю ароматный гуляш по-венгерски

Гуляш по-венгерски — блюдо, которое наполнит дом аппетитным ароматом. Нежное мясо, густой соус и пряные специи — просто, но очень вкусно. Идеальный вариант для сытного семейного ужина.

Ингредиенты:

говядина — 500 г;

лук — 2 шт.;

паприка — 2 ст. ложки;

томатная паста — 1 ст. ложка;

картофель — 3 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

лавровый лист — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. ложки.

Приготовление:

Мясо нарезать кубиками, обжарить до румяной корочки. Лук нарезать полукольцами, добавить к мясу. Посыпать паприкой, перемешать. Добавить томатную пасту, нарезанный перец и чеснок. Залить водой, тушить 1,5 часа на медленном огне. Добавить картофель, готовить еще 30 минут. Посолить, поперчить, добавить лавровый лист.

Подавать горячим, посыпав свежей зеленью. Настоящий венгерский гуляш — сытно, ароматно и очень вкусно!

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