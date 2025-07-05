Говядина будет нежнее облачка — готовлю ароматный гуляш по-венгерски

Гуляш по-венгерски — блюдо, которое наполнит дом аппетитным ароматом. Нежное мясо, густой соус и пряные специи — просто, но очень вкусно. Идеальный вариант для сытного семейного ужина.
Ингредиенты:
- говядина — 500 г;
- лук — 2 шт.;
- паприка — 2 ст. ложки;
- томатная паста — 1 ст. ложка;
- картофель — 3 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — 2 ст. ложки.
Приготовление:
- Мясо нарезать кубиками, обжарить до румяной корочки.
- Лук нарезать полукольцами, добавить к мясу.
- Посыпать паприкой, перемешать.
- Добавить томатную пасту, нарезанный перец и чеснок.
- Залить водой, тушить 1,5 часа на медленном огне.
- Добавить картофель, готовить еще 30 минут.
- Посолить, поперчить, добавить лавровый лист.
Подавать горячим, посыпав свежей зеленью. Настоящий венгерский гуляш — сытно, ароматно и очень вкусно!
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