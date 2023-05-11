Рецепты шашлыка на любой вкус: секреты приготовления вкусного мяса Рассказываем, как приготовить это вкусное блюдо на мангале или в духовке

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Шашлык из свинины

Начало мая у многих ассоциируется не только с запахом цветущих деревьев, но и с аппетитным ароматом шашлыка на мангале. Рецептов этого блюда нереально много: практически у каждого, кто хоть раз жарил мясо на огне, есть свои собственные хитрости и секреты. А если взять в расчет все многообразие специй, которые можно использовать, то количество вариантов стремится к бесконечности. Конечно, идеальный рецепт шашлыка для каждого свой. Но мы постарались собрать только проверенные и удачные способы.

Рецепт шашлыка из свинины: классический вариант

Любой рецепт вкусного шашлыка начинается с выбора правильного мяса, абы что здесь не подойдет. Многие повара сходятся во мнении, что идеальной частью является свиная шейка. Как правило, прослойки жира в ней тоненькие, они придают кусочкам сочность. Есть и те, кто использует свиную лопатку, но на ней все сало расположено с одной стороны. Этот вариант подходит для любителей шкварок.

Итак, наш идеальный кусок мяса на столе. Для начала его нужно обмыть, высушить бумажным полотенцем и острым ножом убрать пленочки, которые помешают проникновению маринада. Затем нарезаем свинину на кубики, и здесь ориентируйтесь на свой вкус: кто-то любит большие куски, кто-то поменьше. Главное помнить, что мясо на огне усядет примерно на 30%.

Классический рецепт маринада для шашлыка из свинины включает только лук, соль и черный перец. Но это — лишь основа, в которую можно добавлять любые специи и приправы. Для традиционного рецепта шашлыка из свинины понадобится:

· 2 кг мяса,

· 1 кг репчатого лука,

· 2 ч.л. соли,

· Перец и специи — по вкусу.

Лук превращаем в пюре с помощью блендера или мясорубки, чтобы он дал как можно больше сока. Особо упорные могут порубить его и ножом. Смешиваем кашицу с солью, перцем и специями, добавляем к мясу. Под гнет лучше не ставить, это препятствует впитыванию маринада. Идеальный вариант — вакуумный пакет. Если его нет, можно использовать и обычный, хорошенько выпустив из него воздух. Так маринад будет обволакивать каждый кусочек.

Лучше, если мясо будет мариноваться всю ночь в холодильнике. Но если такого количества времени нет, можно оставить его при комнатной температуре на 2-3 часа. Перед жаркой с кусочков нужно обязательно стряхнуть налипшие специи, иначе они начнут гореть, и мясо будет горчить.

Фото: Shutterstock Шашлык с уксусом

Рецепт шашлыка с уксусом: самый простой маринад

Вокруг рецептов шашлыка с уксусом в последнее время ходит много споров. Кто-то считает, что кислота пересушивает мясо и оно после жарки становится пористым, а кто-то не представляет себе аромата шашлыка без той самой кислинки. Секрет — в балансе ингредиентов.

Рецепт шашлыка с уксусом и луком:

· 3 кг свинины,

· 1 кг репчатого лука,

· 60 мл уксуса 9%,

· 30 мл подсолнечного масла,

· 3 ч.л. соли,

· Специи — по вкусу.

Лук измельчаем до любимой фракции (хоть в пюре, хоть полукольцами) и смешиваем с остальными ингредиентами. Если луковые кусочки крупные, то их нужно вначале соединить с солью и хорошенько помять, чтобы выделился сок. Добавляем предварительно подготовленное мясо. По этому рецепту мариновать шашлык не нужно слишком долго, иначе уксус и вправду пересушит мясо. Достаточно от двух до четырех часов.

Фото: Shutterstock

Рецепты маринада для шашлыка: подготавливаем мясо

Главная функция маринада — размягчение мяса, поэтому в его основу обязательно должен входить ингредиент, содержащий в себе какую-то кислоту. Опционально туда добавляется соль и любимые специи.

Рецепт шашлыка из свинины с луком и киви включает:

· 2 кг свинины,

· 1 кг репчатого лука,

· 1 киви,

· 2 ч.л. соли,

· Специи — по вкусу.

Киви вместе с луком измельчаем в блендере или мясорубке, добавляем соль и другие составляющие. Помещаем мясо в получившееся пюре. Это — очень быстрый рецепт маринованного шашлыка, т.к. кислота из фрукта очень агрессивная. Такой шашлык можно оставлять максимум на полтора часа, потом мясо станет расползаться.

Рецепт маринованного шашлыка в томате:

· 2 кг свинины или другого мяса,

· 1 литр томатного сока/3 ст.л. томатной пасты с водой,

· 1 кг репчатого лука,

· Соль, сахар и специи — по вкусу.

Кислота, содержащаяся в помидорах, очень хорошо размягчает мясо. Лук можно перебить в кашицу или нарезать кусочками. Опционально, сок или пасту можно заменить протертыми томатами в собственном соку или измельченными в пюре свежими плодами. Главное, сбалансировать вкус маринада до того, как поместите в него мясо. Так, например, в томатном соке уже может быть соль и сахар, а в пюре из свежих овощей, возможно, потребуется добавить лимонную кислоту или сок, если плоды слишком сладкие. Экспериментируйте с ингредиентами до того момента, как вкус вам понравится. Тогда и мясо получится идеальным.

Фото: Shutterstock Шашлык с уксусом

Рецепт вкусного шашлыка из курицы или индейки

Конечно, свиной шашлык сложно назвать диетическим блюдом. Но если вы придерживаетесь ПП или просто не едите жирное, то для вас есть отличный рецепт шашлыка из птицы. Грудка, скорее всего, получится суховатой, поэтому для жарки на огне лучше выбирать филе бедра.

· 2 кг курицы или индейки,

· 1 литр кефира любой жирности,

· 2 зубчика чеснока (если любите — можно больше),

· Соль и специи — по вкусу.

Кефирный маринад идеально сочетается с мясом птицы. Для придания итальянского флера в него можно добавить смесь прованских трав. В этой смеси филе лучше всего оставить на ночь, а перед жаркой на мангале ополоснуть под проточной водой. Все, что проникло внутрь кусочка, уже не смоется, а кефир сверху не будет гореть, портя вкус мяса.

Рецепт шашлыка с уксусом и луком из баранины

Баранина — специфическое мясо со своим особым запахом. Его довольно сложно чем-то перебить, но любители к этому и не стремятся, а лишь подчеркивают этот неповторимый аромат специальным набором специй. Рецепт маринованного шашлыка из баранины включает:

· 1 кг мяса,

· 0,5 кг репчатого лука,

· 2 ст.л. уксуса 9%,

· 2 ст.л. подсолнечного масла,

· 1 ч.л. соли,

· Зелень кинзы, семена зиры, мята, черный перец — по вкусу.

В классическом варианте лук нарезают тонкими полукольцами, но для большего количества сока его лучше измельчить в блендере вместе с зеленью кинзы (если не любите ее запах — не добавляйте). Зиру необходимо перетереть в ступке вместе с солью и черным перцем. Смешать все ингредиенты для маринада и поместить в него мясо. Оставить на ночь в холодильнике.

Фото: Shutterstock Рецепты маринада для шашлыка

Шашлык на мангале: рецепт на все времена

Сейчас на рынке существует огромное количество альтернативных вариантов для жарки шашлыка: аэрогрили, электрошашлычницы, газовые барбекю и другие приспособления. Но истинные приверженцы мангала не поменяют его ни на какие новомодные девайсы. Но для того, чтобы пожарить шашлык, мало просто поджечь угли. Здесь есть и свои секреты.

· Угли нужно выбирать крупные и примерно одинаковые по размеру, можно использовать и угольные брикеты.

· Для розжига лучше не использовать химические составы, они могут передать запах мясу. Лучше воспользоваться специальным стартером или просто пропитать салфетки растительным маслом.

· Мясо нужно помещать на мангал только тогда, когда угли равномерно раскалятся докрасна и подернутся пепельным слоем.

· Тушить вспыхнувший огонь лучше не водой, а поваренной солью. Вода быстро испарится и не даст никакого эффекта, а соль впитает капающий жир и предотвратит новое возгорание.

· Размещать кусочки мяса на шампурах или решетке нужно как можно плотнее друг к другу, так готовое блюдо будет сочнее. Они все равно в скором времени усядут и смогут обжариться со всех сторон.

Фото: Shutterstock

Рецепт шашлыка в духовке: если нет мангала

По большому счету, рецепт шашлыка в духовке особо не отличается от приготовления на углях. Мариновать мясо можно любым способом, которые мы перечислили выше. Конечно, есть и нюансы:

· Кусочки мяса должны быть немного меньше, чем для мангала. В духовке проще контролировать температуру, поэтому меньше шансов, что мясо сгорит или пересушится.

· Если вы выкладываете шпажки на противень, то не забывайте регулярно переворачивать их, чтобы шашлык равномерно подрумянился.

· Мариновать шашлык можно не так долго, вместо целой ночи хватит 3-4 часов.

· Если выкладываете шампуры на решетку, не забудьте поставить снизу поддон для стекания соков.

· Свинину/баранину жарят на 200 градусах около 30 минут, курицу — на 180 порядка 20-25 минут (кусочки с косточкой — 30 минут). Ориентируйтесь по своей духовке. Если есть режим конвекции или гриля — включите его.

Фото: Shutterstock Рецепт шашлыка в духовке

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