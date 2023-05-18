Домашнее мороженое: готовим любимое летнее лакомство Расскажем, как сделать мороженое в домашних условиях из простых ингредиентов

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Мороженое в домашних условиях

В жаркий день ничто не освежает лучше, чем вкусное домашнее мороженое. Конечно, этот десерт можно просто пойти и купить. Но если хочется точно знать, что в составе будут только натуральные ингредиенты, лучше приготовить мороженое в домашних условиях.

Как делать мороженое из йогурта

Самый простой способ приготовить мороженое — это купить любимый йогурт в стаканчиках, просунуть палочки сквозь фольгу и убрать в холодильник на 3-4 часа. Так вы получите легкий десерт с желаемым вкусом от производителя, которому доверяете.

Приготовить диетическое мороженое тоже довольно просто. Вам понадобится:

обезжиренный йогурт без сахара,

любимые ягоды или фрукты,

сахарозаменитель по вкусу.

Плоды нужно очень мелко нарезать или перебить блендером. Смешать массу с йогуртом и добавить заменитель сахара. Разлить по специальным формочкам и отправить в морозилку до полного застывания.

Фото: shutterstock Домашнее мороженое

Домашнее мороженое из сливок и сгущенки

Существует несколько рецептов приготовления мороженого из сгущенного молока и сливок. Для самого простого потребуются только эти два ингредиента:

сливки 33–35% жирности — 500 граммов,

сгущенка — 150–200 граммов.

Охлажденные сливки взбить миксером до густоты, а затем аккуратно вмешать в них сгущенное молоко. Главное — не спешить, чтобы не пропал объем. Получившуюся массу выложить в посуду с большим дном, чтобы можно было потом делать шарики, или разлить по порционным формочкам.

Другое, более сложное в приготовлении домашнее мороженое из сливок по вкусу напоминает пломбир. Для него понадобится:

сливки 25–33% жирности — 375 граммов,

яйца куриные (желтки) — 3 штуки,

сахарный песок — 25 граммов,

сгущенка — 125 граммов,

желатин — 5 граммов,

ванилин — на кончике ножа.

Замочить желатин в столовой ложке воды. Растираем желтки, сахар и сгущенку до однородной массы. Вливаем сливки и желатин, перемешиваем. Смесь необходимо нагреть до 80 градусов, но ни в коем случае не кипятить. После появления пара над поверхностью нужно выключить плиту. Смесь остудить, вылить в форму для заморозки и дать застыть.

Важный нюанс: нельзя допустить кристаллизации мороженого. Если у вас нет мороженицы для дома, приготовить однородную массу не составит труда: просто через час-два после начала заморозки еще раз тщательно перемешайте смесь вручную или блендером.

Фото: shutterstock Как приготовить мороженое

Рецепт домашнего мороженого из ягод и фруктов

Самое полезное мороженое можно приготовить из свежих сезонных плодов. Такое лакомство с удовольствием съедят дети, которые не всегда хотят есть обычные фрукты.

Как сделать мороженое дома из киви и арбуза.

Взять перетертую мякоть арбуза и киви (1 и 2 стакана соответственно).

Растворить столовую ложку сахара в четверти стакана воды.

Смешать мякоть киви с получившимся сиропом.

В бумажный стаканчик или специальную форму налить треть мякоти арбуза и дать застыть.

Сверху вылить массу из киви и отправить в морозилку до полного затвердевания.

Фруктовое мороженое в домашних условиях можно сделать из недорогих плодов, доступных круглый год. Для лимонного сорбета понадобится:

толстокожие лимоны — 0,5 кг,

сахарный песок — 360 граммов,

вода — 400 мл.

Лимоны тщательно отмыть от воска горячей водой. Аккуратно счистить цедру без белой части. Смешиваем сахар и воду, доводим до кипения. В сироп помещаем цедру и варим 3-5 минут, оставляем остывать. В процеженный сироп добавляем лимонный сок и ставим кастрюлю в морозилку. Через час впервые перемешиваем смесь, затем делаем это каждые полчаса, пока она не станет равномерно застывшей и бледно-желтой.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пожалуй, самый простой рецепт фруктового мороженого — банановое. Для него понадобится:

два спелых (но без черноты) банана среднего размера,

100 мл молока (миндальное, кокосовое, коровье — на выбор).

Бананы очистить, нарезать кружками толщиной 2-3 см и заморозить. Кстати, их можно так заготовить впрок, чтобы в любой момент сделать мороженое. Вынуть из морозилки, поместить в блендер вместе с молоком и взбить. Массу можно немного подморозить, а можно есть сразу.

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