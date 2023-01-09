Диетолог рассказала о вреде чрезмерного употребления сахара Диетолог Дюваль: чрезмерное употребление сахара может привести к депрессии

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Частое употребление сахара и кофе может привести к депрессии и дефициту группы витаминов B в организме. К таким продуктам относятся газировка, выпечка, конфеты, шоколад и мороженое, сообщила в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Анжелика Дюваль. Врач уточнила, что переизбыток сахара в организме приводит к новым воспалительным процессам и ухудшает уже существующие.

Когда мы употребляем продукты, где добавлен рафинированный сахар, то у нас очень быстро повышается уровень глюкозы в крови и потом так же быстро падает. То есть именно такие сахара способствуют перепадам настроения, — уточнила диетолог.

Излишек сахара в рационе также может привести к дефициту витаминов группы B, необходимых для поддержания нормальной работы нервной системы и хорошего настроения. По словам Дюваль, сахар провоцирует системное воспаление в организме, в том числе и в мозге. Кроме того, из-за воспалений, вызванных употреблением сахара, возникают предвестники депрессии: проблемы с аппетитом, бессонница и хроническая усталость.

Негативный эффект на настроение также оказывает частое употребление кофе и энергетиков. Они вызывают нервозность, тревожность, бессонницу, тремор и проблемы с сердцем.

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