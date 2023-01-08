Мясников развеял миф о вреде еды перед сном Мясников заявил, что время приема пищи не влияет на вес

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Время приема пищи не влияет на массу тела человека, заявил в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников со ссылкой на исследование ученых. По его словам, при соблюдении дневной нормы потребления калорий за графиком приема пищи можно не следить.

Мясников рассказал, что исследование проводилось между двумя группами людей — одну из них ограничивали в количестве потребляемых килокалорий и интервалах приема пищи, в то время как другая группа могла есть когда захочет, но число килокалорий было тем же. Врач заявил, что в итоге первая группа не имела преимуществ по массе тела, объему талии и метаболическим рискам перед второй.

Так что фиг им, а не мой ужин! — заключил Мясников.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила, что разгрузочные дни могут навредить здоровью, если это не назначенная врачом диетотерапия. Она подчеркнула, что подобные методы похудения могут применяться только в индивидуальном порядке с учетом состояния здоровья и физической активности пациента.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль ранее рассказала, что вода способствует снижению лишнего веса, если обладает определенными свойствами. По словам медика, вода должна быть комнатной температуры и иметь отрицательный окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), поскольку именно эти свойства позволяют ей лучше усваиваться и способствовать потере лишних килограммов.