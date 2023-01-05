Диетолог предупредила о вреде разгрузочных дней Диетолог Стародубова призвала индивидуально организовывать разгрузочные дни

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Разгрузочные дни могут навредить здоровью, если это не назначенная врачом диетотерапия, предостерегла главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. В разговоре с Lenta,ru она подчеркнула, что подобные методы похудения могут применяться только в индивидуальном порядке с учетом состояния здоровья и физической активности пациента.

Разгрузочные дни должны подбираться индивидуально для каждого человека — с учетом его состояния его здоровья, физической активности, наличия хронических заболеваний, — сказала Стародубова.

Она добавила, что если разгрузочные дни были назначены самостоятельно, они могут не дать нужного результата.

Если же после новогоднего застолья все же хочется сбросить набравшиеся килограммы, то следует как можно скорее перейти к здоровому, сбалансированному по энергетической ценности и составу веществ питанию и физической активности, пояснила диетолог. По ее словам, жесткие ограничения в этом случае не помогут зафиксировать результат надолго. Как указала специалист, при голодании замедляется обмен веществ и снижается потребность организма в энергии, поступающей с пищей. После этого даже сбалансированный по энергетической составляющей рацион становится избыточным и приводит к набору массы тела, уточнила врач.

Стародубова рекомендовала на следующий день после застолья приготовить более легкие блюда из овощей, рыбы, молочных и кисломолочных продуктов пониженной жирности, круп. По словам эксперта, можно уменьшить порции, а также выйти на дополнительную прогулку или пробежку.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, как не набрать лишние килограммы на новогодних праздниках. Эксперт отметила, что необходимо соблюдать полноценные приемы пищи, употреблять фрукты и овощи, а также пить по стакану воды с интервалом раз в час. Последнее снизит нагрузку на печень, понизит чувство голода и поможет организму бороться с интоксикацией.