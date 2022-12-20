Диетолог рассказала, как с помощью воды ускорить похудение Диетолог Дюваль: стимулировать похудение можно с помощью воды комнатной температуры

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Вода способствует снижению лишнего веса, если обладает определенными свойствами, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Анжелика Дюваль. По словам медика, вода должна быть комнатной температуры и иметь отрицательный окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), поскольку именно эти свойства позволяют ей лучше усваиваться и способствовать потере лишних килограммов.

Это должна быть вода комнатной температуры с отрицательным показателем ОВП — это окислительно-восстановительный потенциал, то есть насколько она может восстанавливать наш организм. Водопроводная вода и вода в составе чая, кофе имеет положительный потенциал, то есть она плохо усваивается, плохо доносится до клеток. Нам нужна именно вода с отрицательным показателем, которая хорошо усваивается, — пояснила Дюваль.

Такими свойствами обладает вода из высокогорных источников или, например, из Байкала, также полезна и кипяченая вода, поскольку она хорошо промывает кишечник, добавила диетолог. Дюваль отметила, что для лучшего усвоения воду нужно пить в равных пропорциях в течение всего дня и не более 200 мл за один прием.

Диетолог Наталья Пак ранее рассказала, что скорость метаболизма напрямую зависит от объемов мышечной массы. По ее словам, мышцы выступают в качестве «фабрик», которые тратят энергию, и чем их больше, тем быстрее происходит обмен веществ. Ускорить обмен веществ также можно с помощью регулярного питания по пять-шесть раз в день, добавила эксперт. Она уточнила, что благодаря такому режиму кишечник постоянно работает и тратит энергию, что также ускоряет метаболизм.