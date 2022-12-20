Диетолог назвала способы ускорить метаболизм Диетолог Пак: ускорить метаболизм можно с помощью физической активности и частого питания

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Скорость метаболизма напрямую зависит от объемов мышечной массы, рассказала Pravda.Ru диетолог Наталья Пак. По ее словам, мышцы выступают в качестве «фабрик», которые тратят энергию, и чем их больше, тем быстрее происходит обмен веществ. Ускорить обмен веществ также можно с помощью регулярного питания по пять-шесть раз в день, добавила эксперт. Она уточнила, что благодаря такому режиму кишечник постоянно работает и тратит энергию, что также ускоряет метаболизм.

Мышцы — это наши энергетические фабрики, которые тратят энергию, то есть чем больше мышц, тем более ускоренный метаболизм. Таким образом, если мы хотим ускорить метаболизм, то нам нужно строить больше «фабрик», которые перерабатывают наши запасы со «складов», — рассказала Пак.

Диетолог также объяснила, что скорость обмена веществ зависит от множества других факторов. Так, с возрастом он неизбежно замедляется. Метаболизм зависит и от пола — у мужчин он в целом быстрее, чем у женщин. Помимо того, обмен веществ быстрее у северян, так как зависит от теплообмена.

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