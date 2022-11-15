Названы упражнения для похудения к Новому году Тренер Филиппенко посоветовал для похудения к Новому году бегать, прыгать и приседать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы успеть привести свое тело в форму к Новому году, необходимо выполнять упражнения на жиросжигание, рассказал Lenta.ru фитнес-тренер Роман Филиппенко. Специалист советует в течение полутора месяцев дома или в тренажерном зале делать пять основных упражнений: прыжки, бег, выпады, приседания и берпи.

По словам Филиппенко, берпи с отжиманием — очень энергозатратное упражнение, которое позволяет не только сжечь калории, но привести в тонус мышцы кора, рук и ног. Он также посоветовал прыгать на скакалке, поскольку за полчаса таких прыжков можно сжечь порядка 300 ккал. Кроме того, он рекомендовал включить в свои тренировки выпады — они разгонят метаболизм, укрепят мышцы ног и ягодичные мышцы. Также хорошо сбросить несколько килограммов поможет бег в спокойном темпе и приседания с собственным весом или с утяжелением.

Главное правило: бег с целью похудения не должен быть слишком интенсивным, иначе вы быстро устанете и не добьетесь нужного результата. Ваша задача — бежать в спокойном темпе, не задыхаясь, так, чтобы выдержать не менее 30-40 минут. Пробежка может быть как самостоятельной тренировкой, так и дополнением к комплексу упражнений, — добавил он.

Как подчеркнул фитнес-тренер, правильно построенный план тренировок вместе с правильным питанием поможет к Новому году не только привести тело в тонус, но и скинуть до шести-семи килограммов лишнего веса.

Врач-кардиолог, ведущий телепрограммы «О самом главном» Александр Мясников ранее назвал берпи «самым поганым упражнением на свете». По его словам, к выполнению данного упражнения трудно приступить и при этом оно быстро надоедает. Доктор признался, что сам с трудом выполняет его по утрам. При этом он отмечает, что с приходом второго дыхания он завершает упражнение — 100 подходов он выполняет за 10 минут.