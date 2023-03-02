Мясо, молоко, картошка: что еще может подорожать и подешеветь весной Эксперты рассказали, как изменятся цены на основные социально значимые товары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики уже спорят о том, ждать ли снижения цен на мясомолочную продукцию этой весной или нет. В зоне риска также часть овощей и отдельные виды круп. Но некоторые продукты станут доступнее для российского покупателя. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Официальные данные

Еженедельно Росстат публикует средние потребительские цены на товары и услуги. Для наглядности NEWS.ru взял последние данные на основные социальные товары, то есть те, которые незаменимы для большинства россиян.

Так, килограмм говядины по состоянию на 13 февраля в России стоил 487 руб., свинины — 302 руб., курицы (мороженой и охлажденной) — 175 руб., рыбы (мороженой) — 210,2 руб. Средняя цена сливочного масла, по данным Росстата, составила 834 руб., подсолнечного — 131 руб. Яйца стоили 82 руб. за десяток, сахар — 62 руб., мука пшеничная — 50 руб., рис — 109 руб., гречневая крупа — 101 руб., макароны — 112 руб. за килограмм.

Цены на овощи из «борщового набора» выглядели так: картофель — 35,97 руб., капуста — 26,10 руб., свекла — 36 руб., лук — 48,63 руб., морковь — 45,41 руб.

Стоимость огурцов, ставших лидерами по темпам роста цен с начала года, составила 285,66 руб., средняя цена на помидоры — 194,82 руб., яблоки — 106,63 руб., бананы — 111,42 руб. за килограмм.

Цена литра бензина марки АИ-95 в среднем по России составила 51,39 руб., марки АИ-92 — 47,16 руб., дизеля — 58,68 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие товары могут подешеветь

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов:

Огурцы однозначно будут дешеветь на фоне расширения производства. В марте цены на огурцы снизятся на 15%, в апреле — еще на 30%. Цены на помидоры на достаточно высоких отметках продержатся дольше, но и они начнут дешеветь ближе к концу весны. Во второй половине мая ценник на помидоры снизится на 15%. Кабачки, баклажаны и перец, объемы производства которых в России весной невелики (в достаточных объемах российская продукция на рынок начнет поступать только в июле), могут потерять до 25% своей стоимости за счет расширения предложения импорта. Яйца в мае подешевеют на 15%. Традиционно во второй половине весны снижаются и цены на молоко — в среднем на 8–10%.

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев:

Весной традиционно начинают дешеветь овощи и фрукты прошлого сезона: производителю и продавцу необходимо их продать, пока они имеют товарный вид, так как лету они начинают естественный природный процесс разложения. Поэтому в торговых сетях их выкладывают на видном месте, с приемлемой скидкой для покупателя. Отечественный рынок насыщен небывалым урожаем зерновых, и при падении цен на внутреннем рынке параллельно возрастает экспорт зерновых культур, поэтому руководство страны держит на особом контроле хлебный рынок. Государство резких скачков в росте цен не допустит, для этих целей у него много рычагов, включая налоговые послабления.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие товары могут подорожать

Однако с прогнозами о том, что все овощи и молоко подешевеют, часть экспертов все же спорит.

Алексей Плугов:

До конца весны российский картофель в рознице может подорожать на 15%. Но у Росстата этот показатель, скорее всего, окажется выше, потому что в оценке динамики цен у них также учитывается более дорогой, импортный картофель из Египта, Ирана, Азербайджана. Соответственно, рост средневзвешенной цены будет выше — до 20–25%. Цены на морковь, свеклу, капусту могут вырасти на 10–15% на фоне сокращения запасов урожая прошлого года. Скорее всего, подорожает и лук, но такого роста, который мы наблюдали в первые недели 2023 года, уже не будет. Тем не менее к концу марта лук вырастет в цене более чем на 10–15%. Цены на крупы (гречиху, а также ячневую и перловую крупу), а также на муку на фоне роста объемов производства зерна если и вырастут, то в пределах общей инфляции. А вот рис и пшено могут заметно подорожать, так как в нашей стране и риса, и проса (именно оно используется для производства пшена) собрали меньше, чем обычно.

Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова:

Продукты питания и топливо — наиболее волатильные компоненты инфляции. По оценкам ЦБ, в 2023 году инфляция может замедлиться до 5–7%, при этом темпы роста цен на продовольственные товары и топливо могут отклоняться от ожидаемых значений. Весной на удорожании плодоовощной продукции скажется сезонный фактор. Овощи открытого грунта, как картофель и морковь, будут дорожать на фоне исчерпания запасов прошлого урожая, но тенденция развернется при пополнении запасов новым урожаем.

Хаджимурад Белхароев:

Россия по-прежнему зависима от импортных поставок мясомолочной продукции, исключение — мясо свинины, которого у нас производят достаточно. Начиная с 1990-х годов в нашей стране ежегодно сокращается поголовье крупнорогатого скота (в 1990 году — 57 млн. голов, в 2021 — 17,7 млн. голов). И сегодня мы должны полагаться на импорт, который дешеветь не будет: из-за антироссийских санкций во всем мире происходят инфляционные процессы, в некоторых странах наблюдается существенный спад ВВП. Производство мяса птицы тоже завязано на иностранных поставщиков инкубаторного яйца, и 80% таких яиц поступает по импорту, а 20% производится в России от кур-несушек, которые поступают по импорту. То есть на выходе мы полностью по мясу птицы зависимы от импорта. Поэтому ожидать снижения цен на мясомолочную продукцию не стоит.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова кандидат социологических наук Илья Маркин: