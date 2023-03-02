Аналитики уже спорят о том, ждать ли снижения цен на мясомолочную продукцию этой весной или нет. В зоне риска также часть овощей и отдельные виды круп. Но некоторые продукты станут доступнее для российского покупателя. Подробнее — в материале NEWS.ru.
Официальные данные
Еженедельно Росстат публикует средние потребительские цены на товары и услуги. Для наглядности NEWS.ru взял последние данные на основные социальные товары, то есть те, которые незаменимы для большинства россиян.
Так, килограмм говядины по состоянию на 13 февраля в России стоил 487 руб., свинины — 302 руб., курицы (мороженой и охлажденной) — 175 руб., рыбы (мороженой) — 210,2 руб. Средняя цена сливочного масла, по данным Росстата, составила 834 руб., подсолнечного — 131 руб. Яйца стоили 82 руб. за десяток, сахар — 62 руб., мука пшеничная — 50 руб., рис — 109 руб., гречневая крупа — 101 руб., макароны — 112 руб. за килограмм.
Цены на овощи из «борщового набора» выглядели так: картофель — 35,97 руб., капуста — 26,10 руб., свекла — 36 руб., лук — 48,63 руб., морковь — 45,41 руб.
Стоимость огурцов, ставших лидерами по темпам роста цен с начала года, составила 285,66 руб., средняя цена на помидоры — 194,82 руб., яблоки — 106,63 руб., бананы — 111,42 руб. за килограмм.
Цена литра бензина марки АИ-95 в среднем по России составила 51,39 руб., марки АИ-92 — 47,16 руб., дизеля — 58,68 руб.
Какие товары могут подешеветь
Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов:
Огурцы однозначно будут дешеветь на фоне расширения производства. В марте цены на огурцы снизятся на 15%, в апреле — еще на 30%. Цены на помидоры на достаточно высоких отметках продержатся дольше, но и они начнут дешеветь ближе к концу весны. Во второй половине мая ценник на помидоры снизится на 15%.
Кабачки, баклажаны и перец, объемы производства которых в России весной невелики (в достаточных объемах российская продукция на рынок начнет поступать только в июле), могут потерять до 25% своей стоимости за счет расширения предложения импорта.
Яйца в мае подешевеют на 15%. Традиционно во второй половине весны снижаются и цены на молоко — в среднем на 8–10%.
Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев:
Весной традиционно начинают дешеветь овощи и фрукты прошлого сезона: производителю и продавцу необходимо их продать, пока они имеют товарный вид, так как лету они начинают естественный природный процесс разложения. Поэтому в торговых сетях их выкладывают на видном месте, с приемлемой скидкой для покупателя.
Отечественный рынок насыщен небывалым урожаем зерновых, и при падении цен на внутреннем рынке параллельно возрастает экспорт зерновых культур, поэтому руководство страны держит на особом контроле хлебный рынок. Государство резких скачков в росте цен не допустит, для этих целей у него много рычагов, включая налоговые послабления.
Какие товары могут подорожать
Однако с прогнозами о том, что все овощи и молоко подешевеют, часть экспертов все же спорит.
Алексей Плугов:
До конца весны российский картофель в рознице может подорожать на 15%. Но у Росстата этот показатель, скорее всего, окажется выше, потому что в оценке динамики цен у них также учитывается более дорогой, импортный картофель из Египта, Ирана, Азербайджана. Соответственно, рост средневзвешенной цены будет выше — до 20–25%.
Цены на морковь, свеклу, капусту могут вырасти на 10–15% на фоне сокращения запасов урожая прошлого года. Скорее всего, подорожает и лук, но такого роста, который мы наблюдали в первые недели 2023 года, уже не будет. Тем не менее к концу марта лук вырастет в цене более чем на 10–15%.
Цены на крупы (гречиху, а также ячневую и перловую крупу), а также на муку на фоне роста объемов производства зерна если и вырастут, то в пределах общей инфляции. А вот рис и пшено могут заметно подорожать, так как в нашей стране и риса, и проса (именно оно используется для производства пшена) собрали меньше, чем обычно.
Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова:
Продукты питания и топливо — наиболее волатильные компоненты инфляции. По оценкам ЦБ, в 2023 году инфляция может замедлиться до 5–7%, при этом темпы роста цен на продовольственные товары и топливо могут отклоняться от ожидаемых значений. Весной на удорожании плодоовощной продукции скажется сезонный фактор. Овощи открытого грунта, как картофель и морковь, будут дорожать на фоне исчерпания запасов прошлого урожая, но тенденция развернется при пополнении запасов новым урожаем.
Хаджимурад Белхароев:
Россия по-прежнему зависима от импортных поставок мясомолочной продукции, исключение — мясо свинины, которого у нас производят достаточно. Начиная с 1990-х годов в нашей стране ежегодно сокращается поголовье крупнорогатого скота (в 1990 году — 57 млн. голов, в 2021 — 17,7 млн. голов). И сегодня мы должны полагаться на импорт, который дешеветь не будет: из-за антироссийских санкций во всем мире происходят инфляционные процессы, в некоторых странах наблюдается существенный спад ВВП.
Производство мяса птицы тоже завязано на иностранных поставщиков инкубаторного яйца, и 80% таких яиц поступает по импорту, а 20% производится в России от кур-несушек, которые поступают по импорту. То есть на выходе мы полностью по мясу птицы зависимы от импорта. Поэтому ожидать снижения цен на мясомолочную продукцию не стоит.
Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова кандидат социологических наук Илья Маркин:
Делать прогнозы очень непросто, так как на цену товаров влияет очень много факторов: экономические, политические, маркетинговые, сезонные. Например, в определенные периоды года овощи всегда дешевеют. Но овощи — товар исключительный, скоропортящийся, плюс их производство привязано к смене времен года. А молоко, например, научились перерабатывать в порошок и хранить дольше, чем жидкость. Так что цены на него зависят от других факторов.
Скорее всего, в текущих условиях все будет дорожать, так как мировая экономика находится не в лучшем состоянии.