Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 11:00

Не хочу возиться с ужином: беру тортилью, ветчину и овощи — за минуту собираю удивительные роллы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хумус с ореховым вкусом, сладкий перец, маринованные огурцы и ветчина в мягкой тортилье — это роллы, которые готовятся быстрее, чем сварится яйцо. Идеально для обеда на работе или пикника.

Ингредиенты

Ветчина — 250 г, лепешка-тортилья — 4 шт., хумус — 150 г, огурец маринованный — 4 шт., соус шрирача — 2 ч. л., салат — 80 г, томат — 2 шт., перец сладкий красный — 1 шт.

Как готовлю

Сначала режу маринованные огурцы и помидоры кружками, сладкий перец — соломкой, крупно шинкую салат. Смазываю каждую тортилью хумусом, отступая от краев пару сантиметров, чтобы начинка не вылезала. Выкладываю ломтики ветчины, сверху — овощи, сбрызгиваю соусом шрирача. Сворачиваю рулетом, подворачивая края внутрь. Чтобы ролл не развернулся, заворачиваю его в пленку и убираю в холодильник на 20 минут — тогда он становится плотнее и режется аккуратно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Удивила текстура: маринованный огурец хрустит, а хумус делает начинку нежной и сытной. Я брал обычную тортилью, и она идеально скрутилась без трещин. Единственное, что хочу отметить: не жалейте зелени — укроп или кинза освежают вкус. Такие роллы отлично подойдут для пикника: не мнутся в контейнере и не пачкают руки.

Проверено редакцией
Читайте также
Почему не работает Telegram сегодня, 20 июля: замедление, когда заблокируют
Общество
Почему не работает Telegram сегодня, 20 июля: замедление, когда заблокируют
Кабачки в муке не валяю — окунаю в кефир с паприкой: яркие, хрустящие, сок внутри — просто объедение
Общество
Кабачки в муке не валяю — окунаю в кефир с паприкой: яркие, хрустящие, сок внутри — просто объедение
Добавляю лимон, мяту и ложку меда — закрываю огурцы по-турецки: ароматные, хрустящие и совсем не похожие на обычные маринованные
Общество
Добавляю лимон, мяту и ложку меда — закрываю огурцы по-турецки: ароматные, хрустящие и совсем не похожие на обычные маринованные
Беру фарш, лук и яйца — и через 20 минут на столе котлеты по-деревенски: подливка просто невероятная
Общество
Беру фарш, лук и яйца — и через 20 минут на столе котлеты по-деревенски: подливка просто невероятная
Ловлю сезон овощей — морожу микс для горячего: зимой хоть в макароны, хоть в омлет — сгодится для любых блюд
Общество
Ловлю сезон овощей — морожу микс для горячего: зимой хоть в макароны, хоть в омлет — сгодится для любых блюд
Общество
рецепты
еда
мясо
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разведка РФ сообщила о планах Берлина создать собственное ядерное оружие
Мальчик умер от удара током, когда мыл квадроцикл под дождем
СВР раскрыла причину обеспокоенности Европы из-за Германии
Немецкий политолог предрек скорые переговоры между Берлином и Москвой
Дипломат раскрыл истинную цель атак ВСУ на Московский регион
Врач перечислила главные симптомы теплового удара
В Госдуме ответили, когда повысят выплаты для работающих пенсионеров
Спасатель умер в ходе атаки ВСУ по ЛНР
Невролог ответила, для кого особенно опасна духота в квартире
«Целенаправленная атака»: ВСУ ударили по запорожской школе
Раскрыты подробности пожара на базе отдыха в Ленобласти
В Германии приняли решение по допуску россиян до юношеских игр глухих
Юрист объяснила, с какого возраста дети могут одни ездить на поезде
10-летняя россиянка выступила с Шакирой в финале чемпионата мира
Офтальмолог назвала главные ошибки при купании в море
Европа рискует подойди к отопительному сезону с минимальными запасами газа
Дмитриев дал неутешительный прогноз ситуации в Ормузском проливе
Лавров встретил главу МИД КНДР с букетом цветов
Грузоперевозчиков переведут на электронные документы по поручению Путина
Двух россиян задержали в Грузии из-за подозрений в контрабанде золота
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.