Не хочу возиться с ужином: беру тортилью, ветчину и овощи — за минуту собираю удивительные роллы

Не хочу возиться с ужином: беру тортилью, ветчину и овощи — за минуту собираю удивительные роллы

Хумус с ореховым вкусом, сладкий перец, маринованные огурцы и ветчина в мягкой тортилье — это роллы, которые готовятся быстрее, чем сварится яйцо. Идеально для обеда на работе или пикника.

Ингредиенты

Ветчина — 250 г, лепешка-тортилья — 4 шт., хумус — 150 г, огурец маринованный — 4 шт., соус шрирача — 2 ч. л., салат — 80 г, томат — 2 шт., перец сладкий красный — 1 шт.

Как готовлю

Сначала режу маринованные огурцы и помидоры кружками, сладкий перец — соломкой, крупно шинкую салат. Смазываю каждую тортилью хумусом, отступая от краев пару сантиметров, чтобы начинка не вылезала. Выкладываю ломтики ветчины, сверху — овощи, сбрызгиваю соусом шрирача. Сворачиваю рулетом, подворачивая края внутрь. Чтобы ролл не развернулся, заворачиваю его в пленку и убираю в холодильник на 20 минут — тогда он становится плотнее и режется аккуратно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Удивила текстура: маринованный огурец хрустит, а хумус делает начинку нежной и сытной. Я брал обычную тортилью, и она идеально скрутилась без трещин. Единственное, что хочу отметить: не жалейте зелени — укроп или кинза освежают вкус. Такие роллы отлично подойдут для пикника: не мнутся в контейнере и не пачкают руки.