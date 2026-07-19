Беру фарш, лук и яйца — и через 20 минут на столе котлеты по-деревенски: подливка просто невероятная

Беру фарш, лук и яйца — и через 20 минут на столе котлеты по-деревенски: подливка просто невероятная

Просто и без заморочек: фарш, лук, яйцо и соль — все ингредиенты есть в каждом холодильнике. Котлеты не жарю на сковороде, а тушу в молоке с луком до мягкости. Это идеальный вариант, когда хочется чего-то сытного, домашнего и без лишнего масла.

Ингредиенты

Фарш мясной (говяжий или смешанный) — 500 г, лук репчатый — 1 шт., яйцо куриное — 1 шт., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, молоко — 200 мл, лук репчатый (для соуса) — 1 шт.

Как готовлю

Сначала смешиваю фарш с мелко натертым луком, яйцом, солью и перцем. Тщательно вымешиваю массу руками, чтобы котлеты были сочными. Формую небольшие круглые котлетки. Тем временем нарезаю вторую луковицу полукольцами и выкладываю на дно формы для запекания. Сверху укладываю котлеты и заливаю все молоком.

Отправляю форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. За это время котлеты пропитываются молоком, становятся мягкими, а лук карамелизуется, создавая нежный подлив. Подаю горячими с картофелем, рисом или макаронами — идеальный ужин в будний день.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Котлеты получились невероятно сочными — молочный соус сделал их мягкими, как облачко, а лук добавил сладости. Советую подавать с картофельным пюре: вместе они просто тают во рту.