Новости регионов: в Хабаровском крае создали мороженое с мухомором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области начнут привлекать к ответственности родителей подростков-безбилетников. Перевозчики стали чаще жаловаться на тинейджеров, намеренно не приобретающих билеты в автобусах. Однако по закону водители городского общественного транспорта не вправе высаживать несовершеннолетних лиц.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставропольском крае пенсионерку уронили с каталки в процессе транспортировки в машину скорой помощи. Пожилая гражданка серьезно травмировалась, сообщает newstracker.ru. От сильного удара пациентка потеряла сознание. По словам фельдшера, водитель работал первый день и еще не успел научиться управлять носилками.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Республика Удмуртия

В Удмуртии зафиксировано досрочное выполнение годового плана по ликвидации свалок. На полигоны с отходами вывезли свыше семи тысяч тонн мусора с 48 свалок, пишут корреспонденты udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области увеличилось число разводов, а также сократилась численность смертей, сообщает rostovgazeta.ru. За период с января по июль текущего года в регионе умерли 36 935 человек. За первые семь месяцев минувшего года зафиксировали 40 425 смертей. В области также несущественно уменьшилось количество заключаемых браков: 12 999 против 13 007 в 2021 году.

Республика Татарстан

Казань вошла в топ-5 городов, идеальных для познавательных поездок, сообщает inkazan.ru. В рейтинге лидеров фигурируют также Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, маршруты по историческим населенным пунктам Золотого кольца и Русского Севера.

Фото: shutterstock Казанский кремль летом, Татарстан

Волгоградская область

В Волгоградской области на 12–14% упали уровни рождаемости и смертности. По данным novostivolgograda.ru, за первые семь месяцев текущего года в регионе родились 10 111 малышей, а за аналогичный период 2021-го — 10 985. Умерли за рассматриваемый период 20 448 волгоградцев. В прошлом году скончались 23 854 человека.

Нижегородская область

В Нижегородской области начнут привлекать к ответственности родителей подростков-безбилетников. По информации корреспондентов newsnn.ru, перевозчики стали чаще жаловаться на тинейджеров, намеренно не приобретающих билеты в автобусах. Однако по закону водители городского общественного транспорта не вправе высаживать несовершеннолетних лиц.

Свердловская область

Мотоциклисты из Свердловской области выиграли «золото» на «Кубке Содружества», состоявшемся в Каменске-Уральском, пишет tagilcity.ru. В соревнованиях участвовали около 50 спортсменов из разных субъектов РФ и других стран.

Фото: vk.com/svo196

Оренбургская область

Жительница Оренбургской области перевела злоумышленникам около трех миллионов рублей и чуть не продала свою квартиру, сообщает 56orb.ru. Пожилая женщина сообщила, что сначала ей позвонил человек, представившийся заместителем прокурора, а затем — якобы сотрудник Центрального банка России. Первый мошенник убедил гражданку в том, что кто-то пытается снять средства с ее банковского счета. Чтобы «спасти» деньги, их необходимо обналичить и перевести на «безопасный счет». Оренбурженка сделала это, после чего оформила кредит и перевела все средства злоумышленникам.

Тюменская область

В Тюменской области дети не могут попасть на прием к доктору одной из поликлиник, сообщает nashgorod.ru. Пациенты проводят в фильтре детского отделения поликлиники № 8 несколько часов. Врачи осуществляют прием в двух кабинетах, и они не в состоянии справиться с большим потоком. Родители крайне недовольны тем, что не могут вызвать врача на дом: в больнице с ними общается автоответчик.

Омская область

В Омске продолжили строить корпус ОмГУ у метромоста. Как сообщал ранее информационный портал gorod55.ru, строительство объекта стартовало около 20 лет тому назад и по различным причинам его до сих пор не закончили.

Карелия

Центризбирком Карелии обратился в Роскомнадзор в связи с публикациями «экзитполов» в социальных сетях, пишет сайт karelinform.ru. Ведомство заявило о фейках, связанных с проведением выборов на пост губернатора.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

В Приморье крабов планируют пустить на лекарства, пишут корреспонденты vostokmedia.com. На острове Русском запустят экспериментальное производство медикаментов. Соответствующее соглашение заключено в рамках ВЭФ-2022, который прошел в начале сентябре во Владивостоке.

Башкирия

В селе Мариинское в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан уже семь лет не могут построить детский сад и школу. Региональная власть аргументирует отсутствие в селе этих важных социальных объектов поиском источников финансирования. По информации mkset.ru, два года тому назад в Минстрой России была направлена вся необходимая документация. Если будут выделены дополнительные средства, стройку могут начать в 2024–2025 годах.

Хабаровский край

В Хабаровском крае появилось мороженое с мухомором и коноплей. Об этом проинформировала пресс-служба губернатора. Кроме экзотических сортов мороженого, в регионе появятся необычные сорта хлеба, а также напитки, изготовленные из водорослей. По информации transsibinfo.com, объемы уникальных продуктов питания на территории края растут в связи с санкциями.