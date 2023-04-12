В России подешевел популярный продукт Росстат: куриные яйца подешевели на 0,18% впервые с конца января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России впервые с конца января подешевели куриные яйца, до этого цена на них росла девять недель подряд, сообщает Росстат. Удешевление проходило с 4 по 10 апреля, цена на продукт снизилась на 0,18%, до этого их стоимость падала в период с 24 по 30 января (минус 0,22%), а после только прибавляла в цене.

В ведомстве также отметили, что продолжают расти цены на сахарный песок — на отчетной неделе он прибавил 0,22%, неделей ранее — 0,03%; цена на него поднимается восьмую неделю подряд.

Из опубликованных данных следует, что в период с 4 по 10 апреля этого года выросли цены на баранину – на 0,6%, масло подсолнечное, чай черный, рис и водку – на 0,3%, рыбу мороженую, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 0,2%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной – на 0,1%.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что производители молочной продукции в России начали расторгать контракты с поставщиками сырого молока, чтобы вынудить их снизить цены. Подчеркивалось, что таким образом компании рассчитывают получить сырое молоко по более выгодной цене.