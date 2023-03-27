Лапша быстрого приготовления резко подорожала в России: в чем причины Популярный продукт, считавшийся одним из самых дешевых вариантов перекуса, за год взлетел в цене на 24%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лапша быстрого приготовления в гипермаркете

Лапша быстрого приготовления, известная как дешевый перекус, перестает быть доступной. Высокие темпы роста цен зафиксировал разработчик онлайн-касс «Эвотор», который поделился данными с NEWS.ru. Как «Доширак», «Роллтон» и прочие так называемые «бич-пакеты» подорожали за год, в каких регионах они стоят дороже, а в каких дешевле, в чем причина скачка цен и что будет со стоимостью других продуктов, расскажем в материале.

Как выросли цены на лапшу

По данным разработчика онлайн-касс «Эвотор», в несетевой рознице средняя цена на лапшу и пюре быстрого приготовления выросла за год на 24%, до 52 руб. Сравнивались показатели марта 2022-го и марта 2023-го. Объемы продаж в рублях увеличились на 12% за счет увеличения цены, при этом в штуках продажи снизились на 10%.

На разницу средней цены в регионах сильно влияет ассортимент ― в двух столицах больше представлена продукция в высоком ценовом сегменте, в том числе импортная, в то время как в регионах ― в низком, уточняют в компании. При этом на снижение продаж влияет перетекание спроса из несетевой розницы в сети и онлайн-доставку.

Сколько стоит лапша быстрого приготовления в разных регионах России: где дороже, где дешевле

В Москве средняя цена на быстрорастворимую лапшу и пюре самая высокая в целом по России ― 114 руб. В Санкт-Петербурге эта категория продуктов стоила в марте в среднем 80 руб., в Воронежской области ― 83 руб. Дешевле всего этот продукт обходится жителям Удмуртии (31 руб.), Чувашии (36 руб.) и Оренбургской области (всего 37 руб.).

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Лапшу с каким вкусом предпочитают россияне

Эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор данных с кассовых аппаратов по всей стране) добавляют: в топе покупок — лапша быстрого приготовления со вкусом курицы или говядины в виде брикетов, по 60 граммов и 90 граммов, а также в стакане, по 95 граммов. Лидерами продаж остаются бренды «Доширак» и «Роллтон».

Согласно январскому продуктовому индексу «Эвотора», быстрые лапша и пюре оказались в пятерке самых подорожавших за год товаров в несетевой рознице. По этому показателю их опередили лишь кофе, приправы и специи, фрукты, а также орехи в глазури.

Это первое повышение цен за последний год?

Жители Красноярского края обратили внимание на резкий рост цен на лапшу еще в мае прошлого года. Представители торговых сетей тогда рассказали, что производители предупредили их о существенном повышении закупочных цен еще в начале апреля, объяснив это ростом себестоимости производства лапши. Ретейлеры стараются в том числе найти более дешевые аналоги, но не уступающие по качеству.

Новая волна недовольства прокатилась по разным регионам в июле 2022 года. В пабликах со всей страны демонстрировались фотографии из магазинов с ценниками, где «Доширак» стоит почти 70 руб., а то и 75 руб., как, например, в Петербурге. Некоторые пользователи соцсетей шутили, что скоро лапшу быстрого приготовления будут подавать в ресторанах.

Как все это комментируют в ФАС

Недавно жители Тюмени пожаловались в ФАС на высокую стоимость яичной лапши.

«Согласно действующему законодательству, цены на товары не подлежат государственному регулированию, являются свободными и формируются продавцами самостоятельно, исходя из складывающейся на рынке конъюнктуры, т. е. спроса и предложения», — говорится в заявлении регионального управления ФАС по Тюменской области в ответ на обращение жителей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему могли вырасти цены

Как правило, если растут цены на сырье, это отражается и на стоимости продукта. В производстве лапши быстрого приготовления используют пшеничную муку высшего сорта, а также яичный порошок.

Подорожание лапши можно было объяснить ростом стоимости главного ингредиента — муки. Однако, по данным аналитической компании в сфере агробизнеса «АБ Центр», с середины марта 2022 года по середину марта 2023 года оптовые цены на муку, напротив, снизились — на 9,4%. Для сравнения: цены на обычные макароны за год (по данным на 6 марта 2023 года) увеличились всего на 2,4%.

Впрочем, совершенно другую статистику ранее давал индустриальный директор «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон» и Bigbon) Алексей Анашко. Он утверждал, что именно за прошлый год мука высшего сорта подорожала на 29%, а яичный порошок — на 27%. Ряд производителей при этом продолжали закупать за границей сырье не только для лапши, но и для других продуктов быстрого приготовления, добавлял бизнесмен.

Почему производители не могут сдержать цены

Себестоимость лапши растет из-за трудностей в поставках сырья и подорожания логистики — так отвечают производители на опросы аналитического агентства INFOLine, говорит гендиректор компании Иван Федяков. В конечном счете эти затраты «перекладываются» на потребителя. В других сегментах продуктов питания производители часто в ущерб своей прибыли стараются сдержать цены, чтобы сохранить спрос на свои товары и свой бизнес.

«Но в производстве макарон такой маржинальности в виде буфера нет и компенсировать рост себестоимости за счет снижения прибыли производители просто не могут», — объясняет Федяков.

Фото: Shutterstock Производство лапши быстрого приготовления

Что случилось со спросом и предложением

По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища, цены растут, когда меняется соотношение спроса и предложения. А спрос пока растет.

«С одной стороны, люди экономят, с другой стороны — они еще больше экономят на питании вне дома. И при этом стараются меньше тратить времени на приготовление пищи. Так что спрос явно не снижается, а, скорее всего, даже растет», — говорит собеседник NEWS.ru.

Примерно о том же говорит и Федяков: только в 2022 году продажи «Доширака» выросли на 15%.

Впрочем, именно в начале этого года «Чек Индекс» уже зафиксировал снижение покупок быстрой лапши по сравнению с началом 2022-го. Дело в том, что год назад случился массовый ажиотаж в покупке большинства розничных товаров, и спрос и цены тогда росли очень на многое. А сейчас, в чуть более спокойные времена, спрос подостыл. Кроме того, с прошлого года потребители активно переключаются с одних продуктов на другие.

«Из-за расширения форматов дискаунтеров часть покупателей такой лапши обращают внимание на альтернативные категории», — добавили в «Чек Индексе».

Что будет с ценами на другие товары

Цены на другие товары в этом году тоже будут расти, уверен Федяков.

«Инфляция будет постепенно возрастать. Она, конечно, не вырастет до уровня 20–25%, как весной прошлого года. Но она будет выше, чем в начале года, абсолютно точно», — заключил аналитик.