«Покупатели переходят на лабуду»: как россияне экономят на еде Почему даже символическое подорожание продуктов поменяло поведение покупателей — в материале NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гастрономические предпочтения россиян стремительно меняются. Отраслевые эксперты утверждают, что на фоне падения реальных доходов рацион граждан претерпевает серьезные изменения. Например, потребители все чаще отказываются от йогуртов и кефира, покупая лишь молоко. Сыры также исчезают со столов, им на смену приходит «сырный продукт». При этом многие готовы приобретать продовольствие лишь с очень большой скидкой. Подробности — в материале NEWS.ru.

Главное — цена

Социологические исследования демонстрируют последовательную экономию россиян на продуктах питания. Так, опрос сервиса SuperJob показал: 46% россиян заявили, что после прошлогодней волны санкций стараются больше экономить. Число сторонников стратегии «больше тратить» с марта снизилось более чем на треть.

По данным авторов исследования, ситуация приблизительно соответствует той, что была в январе 2021 года в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Тогда 47% опрошенных склонялись в сторону большей экономии, а больше тратить предпочли 8% респондентов.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), продажи продуктов в количественном выражении сократились на российском рынке в 2022 году на 5%. Выяснилось, что многие потребители предпочитают оставлять в корзине лишь самые базовые и недорогие продукты, отказываясь от деликатесов. При этом отрицательная динамика продаж зафиксирована преимущественно в гипер- и супермаркетах. По информации АКОРТ, больше всего за прошедший год сократились продажи газированных напитков — почти на 10%. Также россияне стали меньше покупать питьевые йогурты и творожные десерты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Падение доходов населения наблюдается не первый год. Согласно данным Росстата за 2022 год, мы имеем обрушение реальных доходов россиян относительно аналогичных показателей 2013 года почти на 8%, сообщил в беседе с NEWS.ru генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. По его словам, подобный тренд не мог не сказаться на потребительских предпочтениях:

Фактор цены главенствует сейчас над другими факторами выбора: потребители стараются приобретать товар с большой скидкой, которую предлагают либо ретейлеры, либо поставщики. Люди сейчас очень чутко реагируют на цену — в этом смысле никогда ранее потребители не готовы были отказаться от других характеристик продукта в пользу выгодной цены, — указал эксперт.

В то же время он считает это закономерным — около 20 миллионов россиян, по официальным данным, живут менее чем на прожиточный минимум. Федяков указывает, что в ближайшее время популярность магазинов низких цен будет расти.

Практика показала, что потребители готовы отказаться от комфорта совершения покупок, от широкого выбора товаров. Федеральные ретейлеры это поняли: например торговая сеть «Магнита» запустила более 700 магазинов в формате дискаунтеров. X5 уже сейчас сделал основным форматом своего развития дискаунтеры под брендом «Чижик», «Лента» буквально в начале этого месяца запатентовала бренд «Лента Эконом». Так что дискаунтеры становится форматом номер один, — резюмировал собеседник NEWS.ru.

Однако у низкой цены — и свои побочные эффекты.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ничего лишнего

Гастрономические привычки россиян меняются буквально на глазах. Как рассказала NEWS.ru представитель одной из региональных торговых сетей в Поволжье, потребительские предпочтения стали теперь куда менее скромными, чем раньше:

Я бы сформулировала это так: люди покупают только самое необходимое — например, пакет молока и кефир. Вы можете и сами заметить, что людей с набитыми тележками в супермаркетах стало значительно меньше. Если раньше была распространенной практикой покупки продуктов «про запас», на всякий случай, то теперь мы сталкиваемся с этим все реже. Работает формула «Ничего лишнего».

Собеседница NEWS.ru также отметила, что люди «на 90% выбирают желтые ценники»:

Если есть скидка — товар берут в разы охотнее. Более того, недавно мы заметили: после того как молоко одного производителя подорожало на 70 копеек, покупать его стали значительно меньше. То есть когда говорят, что россияне считают сейчас каждую копейку, то не утрируют. Наши кассиры это ежедневно наблюдают.

Она также сообщила, что ассортимент торговых сетей заметно «вымывается» — из выкладки исчезают более дорогие продукты. Например, люди переходят с привычных товаров на дешевые аналоги.

Маркетолог Алексей Малышев считает происходящее крайне тревожным симптомом, поскольку россияне «раздумывают не над тем, какой автомобиль приобрести, а купить ли сегодня пачку творога».

Меняется рацион, а это — значимый индикатор. Россияне «перескакивают» с дорогого печенья на всякую лабуду либо отказываются от сладостей совсем. Такое пищевое поведение автоматически ударяет и по психологическому здоровью, ведь самое сложное для любого человека — отказаться от привычного образа жизни, — рассказал он NEWS.ru.

По его словам, жертвами экономии в первую очередь стали деликатесы и различные «модные» продукты — кокосовое молоко, дорогие сыры, считающийся весьма полезным японский сок юдзу.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стратегии выживания

Наиболее яркая иллюстрация нынешнего кризиса приходится на молочную продукцию — значительно обрушились продажи йогуртов. Как рассказала NEWS.ru генеральный директор Petrova 5 Consulting Марина Петрова, зафиксировано снижение продаж этого продукта почти на 15%. По ее мнению, это говорит о том, что произошел отток платежеспособного молодого населения — именно эта часть была ориентирована на потребление современных продуктов.

Кроме того, мы зафиксировали снижение потребления кефира. Таким образом, люди перешли на более простой продукт — молоко. Это очень тревожный фактор, который означает, что люди с невысокими доходами отказываются от такого простого продукта, — сообщила Петрова.

Она также рассказала, что в стране возрастает потребление пресловутых «сырных продуктов» и зафиксировано обрушение спроса на говядину — примерно на 10%. Актуальная статистика показывает, что россияне уже перешли на более дешевые виды мяса — курицу и свинину.

Дело в том, что часть уехавших в последние месяцы из страны россиян являлись платежеспособными потребителями. У них были соответствующие доходы. В 2023 году люди запускают различные стратегии экономии, — пояснила Петрова.

Первая стратегия, по ее словам, заключается в том, чтобы полностью «вычеркнуть» определенные продукты и не покупать их. Вторая стратегия — снижение объема и частоты приобретения продукции. Третья стратегия — глобальная, проявляющаяся в переходе на более дешевые бренды, с ростом потребления в период скидок. Зачастую люди миксуют все эти стратегии в том или ином сочетании.

Ранее исследователи мебельного ретейлера Hoff выяснили, как часто россияне покупают товар по скидкам. Выяснилось, что в 2022 году больше всего по скидке брали еду (52%), одежду (44%), аксессуары для дома (40%) и мебель (34%). 48% опрошенных признались, что специально ждут скидок, чтобы купить желаемый товар. При этом 12% считают скидки инструментами маркетологов, а 1% россиян вообще не обращают внимание на снижение цен.