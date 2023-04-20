Как хранить продукты правильно: советы опытных хозяек Расскажем, где хранят продукты, чтобы они не портились, и как правильно хранить продукты в холодильнике

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Как правильно хранить продукты

Современный ритм жизни немногим позволяет ежедневно ездить на рынок за продуктами, зачастую закупки рассчитывают на несколько дней или даже на неделю. Поэтому после поездки в супермаркет встает вопрос: как хранить продукты, чтобы они оставались свежими как можно дольше.

Многие считают холодильник универсальным местом, где можно хранить продукты, но это совсем не так. Некоторые из них будут лучше сохраняться в кухонном шкафу, а другие — в бумажном пакете или открытой таре. В нашем материале расскажем об этом подробнее.

Как хранить продукты в холодильнике правильно

На полках холодильника, где хранят продукты, важно поддерживать порядок и регулярно перебирать содержимое. То, что скоро может испортиться, лучше выставить вперед, чтобы приготовить или употребить в ближайшее время. Можно даже завести отдельный контейнер для такой снеди, чтобы все домочадцы знали, что нужно быстрее съесть.

Фото: shutterstock.com Как хранить продукты

По статистике, обычная российская семья выбрасывает в мусор 20–30% закупленного провианта. Чтобы минимизировать этот процент, нужно всего лишь соблюдать простые принципы того, как правильно хранить продукты в холодильнике.

1. Отдельная упаковка

Чтобы продукты не обменивались запахами и бактериями, их нужно хранить в отдельных контейнерах. Такая тара, как правило, занимает много места, поэтому если холодильник невелик, то можно использовать пакеты с zip-lock. Есть и исключения: колбасу и сыр нельзя помещать в полиэтилен, их нужно заворачивать в фольгу или бумагу.

2. Бумажные полотенца

Чтобы овощи, фрукты и зелень не гнили в нижнем ящике холодильника от конденсата, нужно просто оборачивать их в бумажные полотенца или салфетки. Но, чтобы зелень не высохла, завернутый пучок нужно поместить в целлофановый пакет. Бумага впитает излишки воды, а полиэтилен сохранит необходимый уровень влажности.

3. Сухая и влажная зоны свежести

В некоторых современных холодильниках «зона свежести», то есть ящики для фруктов и овощей, делится на сухую и влажную. В сухой нужно хранить плоды, выделяющие газ этилен, который плохо влияет на другие продукты, например: яблоки, груши, спелые бананы, киви, дыни, персики и абрикосы. Во влажную помещают все виды капусты, зелень, огурцы, помидоры, болгарский перец и клубнику.

4. Испорченное — на выброс

Если есть хоть малейшие сомнения в свежести еды, то ее лучше утилизировать. На даже слегка подпорченных продуктах размножаются бактерии, которые в замкнутом пространстве холодильника могут навредить другой снеди. Особенно это касается фруктов: чуть подгнивший плод может испортить весь ящик.

5. Запас срока годности

Плюс супермаркетов в том, что у покупателя есть возможность максимально подробно изучить этикетку. Как правило, самые свежие товары лежат в дальнем углу полки, оттуда и нужно начинать поиск. Выбирайте то, что сможет храниться как можно дольше. Тогда велик шанс, что продукт не уйдет в мусорное ведро.

Фото: shutterstock.com Как хранить продукты в холодильнике

6. При какой температуре хранят продукты

В современном холодильнике есть возможность регулировать температурный режим, но рекомендованный диапазон температур составляет +3–5 градусов для основной камеры и −18–20 для морозильной. Для правильного хранения более важно расположение продуктов в холодильнике. К примеру, в дверцу можно сложить то, что не чувствительно к колебаниям температур: яйца, соусы, лекарства, корма для животных. На верхней, самой теплой полке, расположить йогурты, сыры и колбасы. Средние полки предназначены для готовой пищи, а ящик внизу — для фруктов и овощей.

Где хранят особо скоропортящиеся продукты

Быстропортящиеся продукты следует хранить на нижней, самой холодной полке холодильника. Причем здесь действует и еще одно правило: чем ближе к задней стенке — тем стабильнее температура. То есть если рыбу планируется приготовить сегодня вечером, а курицу — завтра, то последнюю нужно положить дальше. Если же приготовление блюда откладывается более чем на 2-3 дня, то продукт, будь то мясо, рыба или птица, нужно поместить в морозилку. Там они могут спокойно храниться 4-6 месяцев.

Чтобы хранить молочные продукты, также нужно определиться, как скоро вы собираетесь их употреблять. К примеру, открытый тетрапак молока прекрасно сохранится даже в дверце, если его израсходуют в ближайшие два дня. Если же нужно сохранить его пригодным в пищу дольше, то и выбирать нужно более холодные зоны: нижнюю или среднюю полки. Невскрытые упаковки можно располагать и на верхнем ярусе.

Как правильно хранить продукты на кухне

Существует довольно обширный список продуктов, которые хранить в холодильнике необязательно. К таким относятся:

· Крупы, чай/кофе, мука, сухие завтраки;

· Невскрытые консервы, промышленные и домашние;

· Сухофрукты, сушеные овощи и грибы;

· Растительные масла (оливковое, подсолнечное и т.п.)

Как правильно хранить продукты такого типа? Бакалею и сушеную продукцию необходимо держать в герметично закрытой таре в сухом и темном месте. Исключения: мука, геркулес и сухое молоко — без воздуха они быстро слеживаются. А сушеную фасоль рекомендуют вовсе поместить в морозилку, так как в ней нередко заводятся различные жуки.

Консервам, хоть в стекле, хоть в жестяной таре, также лучше находиться в темноте, чтобы под воздействием прямых солнечных лучей не начался процесс окисления. Растительные масла предпочтительно хранить только в стеклянных плотно закупоренных бутылках.

Но есть и такая провизия, которой холод откровенно навредит. Данные продукты можно хранить просто в шкафчиках, ящиках или на столе при комнатной температуре:

· Хлебобулочные изделия,

· Чеснок и лук,

· Картофель,

· Мед,

· Арбузы и дыни (целые),

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Правила хранения продуктов

· Шоколад в плитках,

· Помидоры и баклажаны,

· Незрелые бананы,

· Базилик.

Яйца — самый спорный продукт в этом списке. Они могут спокойно храниться 20 дней просто в помещении. Однако комнатная температура способствует размножению сальмонеллы. Чтобы уничтожить ее, достаточно перед приготовлением ошпарить яйца кипятком.

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