Блогер Митрошина изменила показания в деле об отмывании денег Блогер Митрошина частично признала вину в деле о легализации денежных средств

Блогер Александра Митрошина частично признала вину в отмывании денег, сообщает СК РФ. По данным ведомства, изначально фигурант уголовного дела полностью созналась в легализации средств. Однако затем изменила позицию.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Александры Митрошиной. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, — говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Следствие установило, что блогер приобрела свыше 127 млн рублей в результате преступления по статье об уклонении физлица от уплаты налогов. Для создания видимости правомерного владения Митрошина легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.

Ранее стало известно, что блогер подала в суд иск против своих бывших защитников. Общая сумма требований Митрошиной к адвокату Алисе Волховой и юристу Ольге Гольцевой составила 68,6 млн рублей. Блогер утверждает, что ее ввели в заблуждение насчет возможных проблем с налоговой.