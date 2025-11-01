Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 12:25

Блогер Митрошина изменила показания в деле об отмывании денег

Блогер Митрошина частично признала вину в деле о легализации денежных средств

Александра Митрошина Александра Митрошина Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Блогер Александра Митрошина частично признала вину в отмывании денег, сообщает СК РФ. По данным ведомства, изначально фигурант уголовного дела полностью созналась в легализации средств. Однако затем изменила позицию.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Александры Митрошиной. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, — говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Следствие установило, что блогер приобрела свыше 127 млн рублей в результате преступления по статье об уклонении физлица от уплаты налогов. Для создания видимости правомерного владения Митрошина легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.

Ранее стало известно, что блогер подала в суд иск против своих бывших защитников. Общая сумма требований Митрошиной к адвокату Алисе Волховой и юристу Ольге Гольцевой составила 68,6 млн рублей. Блогер утверждает, что ее ввели в заблуждение насчет возможных проблем с налоговой.

