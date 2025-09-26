Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Безумно вкусная и сочная рыбка: готовлю минтай в турецком стиле, и семья в восторге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай, приготовленный по турецкому рецепту, превращается в нежное и сочное блюдо с ярким средиземноморским характером. Этот способ приготовления раскрывает лучшие качества доступной рыбы, делая ее настоящим деликатесом. Ароматные специи и правильная техника запекания сохраняют сочность мяса и создают аппетитную хрустящую корочку.

Для приготовления потребуется: 800 граммов филе минтая, 2 столовые ложки оливкового масла, сок половины лимона, 3 зубчика чеснока, чайная ложка паприки, половина чайной ложки молотого кумина, щепотка красного перца, соль и свежая зелень по вкусу. Рыбу нарезают порционными кусками и маринуют в смеси оливкового масла, лимонного сока, измельченного чеснока и специй в течение 20–30 минут. Форму для запекания смазывают маслом, выкладывают рыбу и запекают в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до золотистой корочки. Секрет сочности заключается в предварительном мариновании и высокой температуре приготовления, которая моментально запечатывает соки внутри.

Это блюдо отличается не только прекрасным вкусом, но и полезностью — минтай содержит много белка и минимум жира.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

рыба
рецепты
Турция
еда
