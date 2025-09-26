Салат «Балтийский» для уютного ужина — спасает, если лень готовить

Салат «Балтийский» представляет собой экономное и вкусное блюдо, которое сочетает в себе простые и доступные ингредиенты. Этот салат отличается насыщенным вкусом и питательностью, что делает его идеальным выбором для быстрого ужина или закуски. Сочетание кильки в томатном соусе с овощами создает гармоничный вкусовой ансамбль.

Для приготовления потребуется: 1 банка кильки в томатном соусе (250 г), 4 отварные картофелины, 2 отварные моркови, 3 вареных яйца, 1 луковица, 150 г консервированного зеленого горошка, 100 г майонеза, соль и перец по вкусу. Овощи и яйца нарезают средними кубиками. Лук мелко шинкуют и при желании маринуют в уксусе. Кильку аккуратно разминают вилкой, сохраняя кусочки. Все ингредиенты соединяют в салатнице, добавляют горошек и заправляют майонезом. Соль добавляют осторожно, учитывая соленость рыбы. Секрет идеального салата заключается в использовании охлажденных отварных овощей — это предотвращает размокание ингредиентов. Дайте салату настояться 20–30 минут перед подачей для пропитки.

