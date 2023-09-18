Беременную женщину осудили за уклонение от мобилизации: неужели это законно Суд вынес первый приговор военнослужащей за неявку по мобилизации из-за семейных обстоятельств

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Суд впервые вынес приговор беременной военнослужащей по статье УК о неявке на службу в период мобилизации. Ей дали шесть лет колонии, но отсрочили исполнение до 2032 года, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Правозащитники называют эту историю беспрецедентной, защита намерена обжаловать приговор. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что известно о деле

Южный окружной военный суд оставил в силе приговор уроженке Кабардино-Балкарии Мадине Кабалоевой. До этого Владикавказский гарнизонный военный суд признал женщину-ефрейтора виновной по ч. 5 и ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий), пишет «Коммерсант».

До возбуждения дела Кабалоева, как говорится в публикации, получила в медицинской роте своей части рекомендацию о временном освобождении от военной службы из-за беременности и наличия ребенка 2018 года рождения. Уголовное преследование началось из-за неявки к руководству воинской части. Фигурантка обосновывала это наличием медицинской справки, дающей временное освобождение от службы. Подсудимая полагала, что информация медслужбы будет доведена до ее начальства и претензий к Кабалоевой не возникнет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако следствие выяснило, что подсудимая не уволилась со службы в связи с беременностью, продолжала получать довольствие и пользоваться льготами. Суд встал на сторону обвинения, приговорив Мадину Кабалоеву к заключению на шесть лет с отсрочкой до 2032 года из-за наличия несовершеннолетнего ребенка.

На чем основана позиция защиты

Адвокат женщины Роман Рабаданов обжаловал приговор в Южном окружном военном суде, потребовав отменить его и направить дело на новое рассмотрение. В апелляционной жалобе он подчеркнул, что считает судебное решение незаконным «в связи с существенными нарушениями норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства». По мнению защитника, суд первой инстанции не учел, что отсутствие Кабалоевой на военной службе было вызвано уважительными причинами, которые «должны быть отнесены к стечению тяжелых обстоятельств», из-за чего подсудимая «не имела возможности проходить воинскую службу».

Также Рабаданов утверждает, что суд первой инстанции «не принял во внимание, что командир роты и иные военнослужащие воинской части, допрошенные в качестве свидетелей, были заинтересованы в исходе уголовного дела». Но в итоге апелляционная инстанция оставила обвинительный приговор в силе. Теперь адвокат и его доверительница будут повторно обжаловать это решение.

Правда ли, что беременных могут мобилизовать

Как пояснил NEWS.ru адвокат и правозащитник Михаил Салкин в данном случае военнослужащая поступала на военную службу, не будучи беременной, и продолжала ее нести. При этом ее привлекли к ответственности, так как она не явилась в часть.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Это не та ситуация, когда беременных начинают мобилизовать. Беременность является уважительной причиной, чтобы тебя не мобилизовали, но не является причиной, к примеру, для неявки в военкомат для уточнения данных военнослужащих, если состояние здоровье позволяет», — объяснил Салкин.

При этом он подчеркнул, что это беспрецедентный случай и сложившейся судебной практики по данным вопросам нет. Поэтому пока неизвестно, как будут развиваться события и что вышестоящий суд решит при рассмотрении жалоб подсудимой и ее адвоката.

«Конечно, хотелось бы решения в положительную сторону для военнослужащей, потому что в теории очень много женщин могут столкнуться с подобной ситуацией в будущем», — добавил Салкин.

Что о деле Кабалоевой сказали в Госдуме

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru поразился обвинительному приговору Мадине Кабалоевой и назвал его «чушью».

«Как это, беременную женщину приговорили к шести годам за то, что она не явилась в часть? <...> Вообще, у нас очень легко обходятся даже с мужчинами, которые не являются в военкомат, по сути, не наказывают их, хотя законы уже существуют. А уже женщина, тем более беременная. Что там, судьи сумасшедшие что ли?» — задался вопросом Соболев.

Также депутат добавил что военкоматам сначала надо «разобраться с мужчинами, которые уклоняются от службы».

Когда в УК появились нормы, по которой судили Кабалоеву

Поправки в УК Госдума сразу в двух чтениях приняла 20 сентября 2022 года, за день до объявления частичной мобилизации, а 24 сентября они вступили в силу после подписания их президентом Владимиром Путиным. Нововведения, в частности, ввели ответственность за добровольную сдачу в плен, мародерство и отказ от военной службы. Этот документ ввёл в УК понятия «мобилизация» и «военное положение», совершение отдельных преступлений во время которых стало отягчающим обстоятельством.

В частности, власти ужесточили наказание за самовольное оставление части во время мобилизации и военного положения. В том числе в ст. 337 УК РФ были введены две части, по которым была осуждена Мадина Кабалоева.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Также в УК была введена санкция за неисполнение подчиненным приказа начальника в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях.

Законодатели уверяли, что это часть «плановой работы». Соавтор поправок сенатор Ольга Ковитиди говорила NEWS.ru, что «никаких предпосылок сегодня законопроект не создает для объявления мобилизации как таковой».

Первым фигурантом дела о самовольном оставлении части мобилизованным, по данным правозащитников, стал житель Якутии. Он самовольно оставил войсковую часть в Бурятии, куда он был доставлен из военного комиссариата. Мужчина отказывался ехать на территорию Украины и участвовать в боевых действиях.

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