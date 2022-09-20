Госдума одобрила поправку о введении в УК понятия «мобилизация» Госдума одобрила поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время»

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Госдума одобрила введение в Уголовный кодекс России понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Сам законопроект о поправках прошел первое чтение в июле, сегодня его приняли единогласно сразу во втором и третьем чтениях.

В пункте «л» части первой статьи 63 слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменить словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», — сказано в документе.

Кроме того, в УК появятся статьи «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1, до 10 лет лишения свободы) и «Мародерство» (статья 356.1, до 15 лет), а за неявку на военные сборы могут дать до 10 лет колонии. Среди отягчающих обстоятельств — «период мобилизации или военного положения». За самовольное оставление части — теперь уже в военное время — могут назначить до 10 лет колонии.

Одновременно вводится уголовная ответственность за срыв гособоронзаказа. Максимальный срок лишения свободы в зависимости от вида преступления — от восьми до 10 лет лишения свободы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в России «самомобилизацию», в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в стране «достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды вооруженных сил». Призыв Кадырова уже поддержали в Курской области и Чувашии.