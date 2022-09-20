Госдума одобрила поправки в УК о наказании за дезертирство и сдачу в плен Госдума одобрила поправки в УК о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Госдума в ходе пленарного заседания одобрила во втором и третьем чтениях законопроект с поправками в УК, предусматривающими ответственность за дезертирство в период венного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, а также сдачу в плен. Неявка на военную службу по призыву или дезертирство наказывается лишением свободы на срок до 10 лет «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

За добровольную сдачу в плен предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, за уничтожение оружия в военное время — до 5 лет, за мародерство в период военного положения — до 15 лет.

Поправка о введении в Уголовный кодекс наказания за добровольную сдачу в плен подготовлена депутатами всех фракций Госдумы, а также сенаторами Андреем Клишасом и Ольгой Ковитиди.

Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, — говорится в тексте поправок.

Также в Госдуму были внесены поправки, предлагающие ввести в УК понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт». Соответствующий законопроект прошел первое чтение в июле, 20 сентября депутаты его приняли единогласно сразу во втором и третьем чтениях.

В июле президент России Владимир Путин утвердил закон о наказании до семи лет лишения свободы за несогласованный выезд из России граждан, допущенных к государственной тайне. Нормативный акт дополняет Уголовный кодекс РФ статьей 283.2 «Нарушение требований по защите гостайны».