Это мобилизация? Что за повестки начали получать россияне

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Подлежащим призыву на военную службу гражданам начали приходить повестки, в которых предупреждают об увеличении срока военной службы, сообщает «Фонтанка». Что об этом известно?

Жители Санкт-Петербурга получили повестки, в которых сообщается, что в случае неявки в военкомат призывников внесут в электронный реестр. Также в документе говорится, что в настоящее время срок службы составляет 12 месяцев, однако в дальнейшем он может быть увеличен.

«После напоминания о сроке службы в 12 месяцев сообщается, что „в дальнейшем планируется увеличение сроков прохождения военной службы по призыву“», — обратили внимание петербуржцы.

Будет ли увеличен срок срочной службы

В военном комиссариате Петербурга Адмиралтейского и Кировского районов прокомментировали, что в повестке речь идет о повышении возраста призыва, и добавили, что в Госдуме увеличение срока служба пока не рассматривалось.

Представители Западного военного округа заявили, что никаких распоряжений об увеличении сроков прохождения военной службы не поступало.

«У нас никаких документов и указаний не было», — сказали в ЗВО «Форпосту».

Представители структуры также отметили, что в районных комиссариатах эту ситуацию не могут прокомментировать, так как «это неправда».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в правительстве не ведут разговоры об увеличении срока службы для призывников.

«Сегодня срок службы составляет один год, и в настоящее время на повестке дня не стоит вопрос о его увеличении», — сообщил парламентарий.

Фото: NEWS.ru

Будет ли в сентябре новая волна мобилизации

5 сентября в Telegram-каналах распространился приказ якобы от имени министра обороны России Сергея Шойгу, в котором сообщалось о «дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации». Согласно опубликованному документу, «представители военных комиссаров» должны организовать призыв 200 тысяч граждан в срок не позднее 1 ноября 2023 года.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов опроверг появившиеся сообщения в Сети и заверил, что необходимости в мобилизации сейчас нет, все задачи выполняются в рамках набора военнослужащих по контракту.

«Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — сказал он.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев подтвердил, что правительство не обсуждает проведение второй волны мобилизации. Депутат обратил внимание, что оборонно-промышленный комплекс не может одномоментно обеспечить большое количество мобилизованных.

«Есть второй момент: давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что? На них надо оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, другие средства вооруженной борьбы и материально-техническое обеспечение, топливо, еду и все остальное. Толку мобилизовать людей, когда одномоментно оборонно-промышленный комплекс столько не даст», — объяснил Гулурев.

По словам парламентария, сейчас власти страны делают акцент на набор контрактников в ряды Вооруженных сил России.

«Мы сегодня пошли другим путем. У нас стоит план — примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет, в том числе и у нас в Забайкалье. Мы справляемся с этой задачей. Сегодня и зарплата, и социальные гарантии — они довольно-таки серьезные. И люди идут. О какой мобилизации мы говорим?» — заявил депутат.

Читайте также:

Правда ли, что в ВСУ будут призывать людей с ВИЧ: зачем это нужно

На Украине захотели отменить отсрочку от мобилизации возрастным студентам

Почему Шойгу пока молчит о судьбе Суровикина