Адвокат объяснил, почему беременную женщину осудили за неявку на службу Адвокат Салкин: беременность не является веской причиной для неявки в военкомат

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Военнообязанных беременных женщин могут освободить от призыва на службу по мобилизации, однако беременность не является поводом для отказа от явки в военкомат, рассказал NEWS.ru адвокат и правозащитник Михаил Салкин. Таким образом он прокомментировал приговор ефрейтору Мадине Кабалоевой, которую обвиняли в уклонении от мобилизации. Девушка не явилась к командованию, сославшись на беременность.

В данном случае женщина-военнослужащая призывалась, не будучи беременной, она состояла на военной службе, и ее привлекли к ответственности, так как она не явилась в часть. Это не та ситуация, когда беременных начинают мобилизовывать, — подчеркнул Салкин.

Юрист отметил, что адвокат Кабалоевой будет обжаловать приговор суда. Это беспрецедентный случай в судебной практике, поэтому какие-либо прогнозы давать сложно, заявил Салкин. Однако он выразил надежду на то, что в конечном счете суд примет решение в пользу военнослужащей, так как многие женщины могут столкнуться с подобной ситуацией.

Военный гарнизонный суд в городе Владикавказе вынес решение по делу Кабалоевой 18 сентября. Суд признал военнослужащую виновной в уклонении от службы по мобилизации и приговорил ее к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Исполнение наказания отложено до 2032 года, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок.