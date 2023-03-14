400 тысяч на контракт? Можно ли избежать мобилизации за счет добровольцев Эксперты NEWS.ru оценили возможность быстрого набора в армию сотен тысяч контрактников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Призывники в рамках частичной мобилизации

С апреля и до конца 2023 года в России может начаться масштабная информационная кампания по привлечению контрактников в ряды вооруженных сил, сообщило недавно агентство URA.RU. Минобороны эту новость не подтвердило, но и не опровергло. Как следует из сообщения, за несколько месяцев планируется набрать в армию около 400 тысяч человек. NEWS.ru решил узнать, реально ли это сделать и потребуется ли дальнейшая мобилизация при массовом наборе военнослужащих по контракту.

Откуда пошла информация про массовый набор на контракт

По данным URA.RU, с начала весеннего призыва в РФ «готовится масштабная информационная кампания по набору контрактников в армию» и в ВС планируется привлечь около 400 тысяч профессиональных солдат. Такие вводные, уточнило издание, «уже спущены в регионы, губернаторы ведут подготовительную работу».

Подготовка к кампании, как утверждается в публикации, началась ещё в феврале, её курирует экс-президент, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который «регулярно проводит» совещания с участием глав российских субъектов и полпредов президента. Источники агентства в Свердловской и Челябинской областях говорят, что норматив для этих регионов — «в среднем по 10 тысяч подписаний [контрактов] до конца года». Для Пермского края — менее девяти тысяч.

Есть ли какие-то подтверждения массового набора контрактников в ВС РФ?

Опрошенные NEWS.ru представители регионов приводят противоречивые данные. Например, наш информированный источник утверждает, что в Саратовской области одному из крупнейших городов региона «поставили задачу собрать 800 контрактников». При этом по населённым пунктам «расклеены объявления, что Минобороны набирает [контрактников]».

В управлении информационной политики Липецкой области NEWS.ru заявили, что «первый раз» слышат о планах усилить набор контрактников, добавив, что «это [вопрос] к Минобороны». В пресс-службе губернатора Белгородской области сведения про план в 400 тысяч назвали «сомнительным инсайдом» и отказались комментировать. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также заявил, что такой информацией не располагает.

Экс-сенатор, единоросс и глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с NEWS.ru отметил, что хоть и не верит слухам, их появление может свидетельствовать «о тенденции, которая может быть объективной» — а именно о необходимости дополнительного массового набора или призыва на военную службу. По его мнению, сегодня нужно привлекать на службу мобилизационный резерв (о том, что это такое, NEWS.ru подробно рассказывал).

«Вне всякого сомнения, это надо было и раньше делать, а сейчас это надо делать по-любому. Я уверен, что сегодня страна с учётом сложившейся ситуации должна быть готова к подготовке мобрезерва <...> Маленькая профессиональная армия не справится с задачей, и государство не вытянет по-другому», — считает Клинцевич.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Призывники в рамках частичной мобилизации

Можно ли за год набрать 400 тысяч контрактников?

По словам Клинцевича, при подготовке резервистов «естественным путём появятся люди, которые способны и желают продолжить свою профессиональную деятельность в армии». При этом собеседник NEWS.ru добавил, что технически несколько сотен тысяч контрактников в течение года набрать, «конечно, можно, смотря какие условия поставят».

Бывший первый заместитель военного коменданта Чечни, полковник запаса Александр Глущенко придерживается другого мнения. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что «набор на контракт в настоящее время — не что иное, как гарантированная отправка на фронт». Он считает, что «с февраля 2022-го по сентябрь 2022-го ресурс добровольцев-контрактников был исчерпан», в противном случае «не нужна была бы мобилизация, ибо правовое положение и жалование у контрактников и мобилизантов идентичны».

«Вывод: народ на контракт пойдёт штучно», — высказал мнение Глущенко, отметив, что в случае больших успехов на фронте поток желающих был бы выше.

По словам Глущенко, «воевать готово любое поколение», но вопрос в мотивации. Он считает, что нынешние призывники будут заключать контракты в нынешних условиях «только под давлением начальников, которым спустят разнарядку на оформление контрактников».

Собеседник NEWS.ru считает нереальным набор 400 тысяч профессиональных военных на контрактную службу до конца года. Глущенко напомнил, что и ранее «на автобусных остановках висели баннеры от военкоматов», поэтому «кто хотел, уже оформился».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Призывники в рамках частичной мобилизации

Готова ли молодежь идти в армию добровольно?

Научный руководитель Левада-Центра (Минюстом РФ включён в реестр иноагентов), социолог Лев Гудков также сомневается в возможности заключить 400 тысяч контрактов, в особенности из числа молодёжи. Против этого, по словам учёного, играют как предпочтения общества, так и демографический фактор.

«Думаю, что вряд ли [такие планы] могут быть реализованы. Насколько я понимаю, призыв в полной мере был выполнен, а набрать такое количество контрактников среди молодёжи малореально. Особенно в нынешней ситуации демографического провала — мы сейчас находимся в одной из нижних точек спада рождаемости», — предполагает Гудков.

Можно ли заменить мобилизацию контрактным набором?

Эксперты сходятся в том, что это будет зависеть от успеха кампании по набору добровольцев.

Привлечение на контрактную службу россиян старшего поколения, по мнению Льва Гудкова, «зависит от того, какие зарплаты будут предлагать контрактникам и какие льготы им будут предоставлены». Собеседник NEWS.ru считает, что высокие зарплаты могут привлечь в ВС бедных жителей регионов, но в любом случае набрать 400 тысяч контрактников будет трудно. Социолог предположил, что в случае высокого интереса среди россиян к контрактной службе «не надо было бы набирать через ФСИН осуждённых».

Как следует из данных Левада-Центра, с 2019-го по декабрь 2022 года поддержка жителями России мнения, согласно которому «каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии», снизилась с 60% до 49%. При этом с 24% до 34% увеличилась доля тех, кто рассматривает службу в ВС РФ как долг, который нужно отдать государству. А число тех, кто считает, что российская армия должна формироваться полностью на контрактной основе, выросло с 31% до 37%.

Франц Клинцевич в разговоре с NEWS.ru поделился мнением, что набор по контракту может отменить возможную новую волну мобилизации, слухи о которой ранее опровергли в Минобороны. По его мнению, эта мера в сегодняшних условиях является «мелочью».

«Конечно, [массовый набор контрактников] может отменить мобилизацию. Несмотря на то что сегодня однозначно никто не планирует никакой мобилизации в масштабе всей страны, но знание тенденции освобождает от знания мелочей. Мобилизация — это мелочи в той [международной] тенденции, которая сегодня есть», — добавил экс-сенатор.

Что известно о количестве призывников и контрактников в ВС РФ?

Данные о количестве призываемых каждые полгода публикуются в соответствующих указах президента. Как следует из данных за последнее десятилетие, больше всего россиян призывалось в 2016 году (307 тысяч человек), при этом в 2022 году их численность оказалась самой низкой за весь этот период (254,5 тысячи).

По данным на март 2021 года, которые озвучивал занимавший тогда пост главы комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, в ВС РФ «по призыву осталось примерно 30% военнослужащих, остальные все контрактники». В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу поставил задачу «довести численность военнослужащих по контракту к концу следующего года до 521 тысячи человек». В конце 2020 года, по его данным, в армии было более 405 тысяч контрактников.

Также в декабре 2022 года Шойгу заявлял, что «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ необходимо довести численность вооружённых сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. человек».

В августе 2022 года президент Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ с 2023 года в количестве более 2 млн человек, из них 1,15 млн — военнослужащих. Таким образом, из слов главы Минобороны об увеличении армии до 1,5 млн солдат и офицеров следует, что количество военнослужащих (и контрактников, и призывников) должно вырасти примерно на 350 тысяч человек.