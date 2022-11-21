Турбулентный период: как мобилизация и эмиграция деформировали рынок труда Исследование показало, как за последние два месяца изменилась ситуация с рабочей силой в стране

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Сервис HeadHunter провёл исследование рынка труда в России на фоне военной операции на Украине и мобилизации. С февраля 2022 года произошёл резкий обвал предложений, но к сентябрю он вернулся на прежний уровень и незначительно снизился на фоне мобилизации. При этом из страны, по данным авторов документа, были вынуждены уехать не менее 300 тысяч тысяч человек — как правило, это квалифицированные специалисты. Нередко они продолжают работать с российскими компаниями из эмиграции удалённо, но для этого компаниям приходится идти на различные уловки, чтобы не потерять ценные кадры. Наблюдается также нехватка людей с рабочими профессиями, спрос на которых, по прогнозам исследователей, будет расти, в отличие от предложения. NEWS.ru узнал, с какими трудностями столкнулись работодатели и соискатели вакансий.

Обвал и восстановление

Автор исследования и главный эксперт HeadHunter по рынку труда и руководитель корпоративного направления клиентской эффективности Наталья Данина отмечает, что по сравнению с относительно спокойным предпандемийным 2019 годом после 24 февраля 2022-го «произошёл резкий обвал рынка вакансий, а дальше — поэтапное восстановление». К сентябрю количество вакансий, размещённых работодателями на сервисе hh.ru, оказалось «практически тем же, что и весной прошлого года». По сравнению с началом года к концу октября число вакансий выросло на 4%. Этот подъём, по мнению эксперта, «можно объяснить тем, что компаниям нужно оперативно заменить мобилизованных или покинувших страну сотрудников».

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Это непростая ситуация в первую очередь для работодателей, поскольку соискатели чуть более активно начали смотреть в сторону открытого рынка труда, но резкого увеличения числа резюме не произошло. Снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года. <...> Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России в целом не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена, — подчеркнула Данина.

По её словам, пик активности соискателей вакансий наблюдался на фоне первой волны пандемии в мае 2020 года, когда уровень конкуренции среди россиян, ищущих работу, вырос до 8,2 резюме на одну вакансию. Но в июне 2021 года он упал до отметки 3,7 и сохранился до конца 2021 года. После 24 февраля произошёл небольшой скачок, но, по словам Даниной, «ситуация быстро сгладилась, и даже 21 сентября особо не сказалось на активности кандидатов».

Сейчас на одну вакансию претендуют в среднем пять соискателей. Разумеется, уровень конкуренции зависит от региональной, профессиональной и отраслевой специфики, но на макроуровне существенных колебаний как не было, так и нет, — отметила Данина.

В региональном разрезе уровень конкуренции соискателей на вакансию по итогам сентября 2022 года выше среднероссийского был в субъектах с наибольшим количеством рабочих мест и людей, желающих получить их: Москве и Подмосковье (6,4), Петербурге и Ленинградской области (6). Далее следует Северо-Кавказский федеральный округ (5,5), где ситуация с вакансиями всегда хуже, чем по стране в целом, как и самый высокий уровень безработицы. Далее идут субъекты Южного (4,8), Приволжского (4,6), Уральского (4,1), Сибирского и Центрального, за исключением столичного региона (по 3,9), а также Дальневосточного федеральных округов — во всех них наблюдается нехватка специалистов из разных профессиональных сфер.

Наиболее трудно работодателям привлекать специалистов рабочего толка, где уровень конкуренции не дотягивает до одного резюме на вакансию и держится на отметке 0,8. Но, как отмечает Наталья Данина, пока сложно сказать, как справляться с нехваткой линейного и массового персонала, учитывая растущий дефицит курьеров, водителей, производственного и рабочего персонала во всех регионах.

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Прогнозируем, что спрос на соискателей рабочих специальностей будет расти, а предложение людей — нет. Активность людей на рынке труда в этой профессиональной группе снижается. Не стоит забывать: эта категория — одна из самых активно мобилизуемых, если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится, — объяснила Данина.

Самая высокая конкуренция на рынке труда сохраняется среди юристов (9,7), начинающих специалистов (7,2), представителей сфер науки и образования (7,1), бухгалтерии и финансов (6,2), управления персоналом (6,2) и административного персонала (5,9).

В целом с «беловоротничковыми» ролями компаниям стало чуть проще — кандидаты заводят или обновляют резюме в поисках лучших условий труда. Исключение составляют лишь IT-специалисты, которые по-прежнему «в цене» и в дефиците, — добавила Наталья Данина.

В дефиците два года

На фоне мобилизации исследователи и работодатели обратили внимание на интересную деталь: соискатели-мужчины перестали отвечать на звонки рекрутёров, поскольку те звонят с неизвестных номеров. По данным Натальи Даниной, можно говорить о «недозвоне почти в 50% случаев». Из-за этого на собеседования начали активнее звать женщин, а также кандидатов более зрелого возраста. Но на интерес к последней категории влияет не столько частичная мобилизация, сколько общий дефицит на рынке труда, связанный с демографическими изменениями в структуре общества и неуклонным снижением количества людей в наиболее трудоспособном возрасте 20–24 лет.

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Вторая особенность, которую в HeadHunter связывают с текущими событиями, — это «снижение стоимости отклика и рост эффективности вакансий от компаний из отрасли военно-промышленного комплекса».

В исследовании не говорится о том, сколько соискателей трудоспособного возраста покинули страну на фоне мобилизации, поскольку этих цифр нет «даже у официальных ведомств России и других государств, куда направились россияне».

По самым оптимистичным оценкам экспертов, минимальное количество близко к 300 тысячам, — отметила Наталья Данина.

При этом аналитики HeadHunter выявили топ стран с максимальным относительным приростом резюме кандидатов с гражданством РФ. В абсолютных цифрах это число составляет порядка 66 тысяч. Наибольший прирост резюме 10–22 октября по сравнению с аналогичным периодом сентября наблюдался в Казахстане (81%), Грузии и Узбекистане (59%), Киргизии (55%). Далее идут Армения (44%), Азербайджан (38%), Турция (33%), Эстония (13%), Литва (12%), Таджикистан (11%) и Латвия (7%).

В абсолютных цифрах с 10–22 октября по сравнению аналогичным периодом сентября число резюме российских соискателей всего выросло в Казахстане (+44 тысячи), Грузии (+8,6 тысячи), Узбекистане (+4,5 тысячи), Турции (+2,9 тысячи) и Киргизии (+2,8 тысячи).

Преимущественно этими соискателями-россиянами являются IT-специалисты (19%), работники сфер продаж и обслуживания клиентов (10%), маркетологи, рекламщики и PR-специалисты (9%), специалисты в области строительства и недвижимости (8%), работники производства и сервисного обслуживания (7%), рабочий персонал (5%).

Очевидно, что большая доля тех же IT-специалистов, маркетологов, консультантов продолжают работать на российские компании дистанционно. Это накладывает определённый отпечаток на работу HR-отдела — специалистам приходится изучать больше информации о том, как соблюдать закон и при этом не потерять ценных «удалённых» сотрудников, — добавила Наталья Данина.

По мнению авторов исследования, процессы на рынке труда, связанные с текущей политической ситуацией и демографией, будут характеризоваться продолжением «турбулентного периода». В компаниях сократится горизонт планирования, что, по словам Натальи Даниной, не способствует стратегическому развитию, поскольку «именно долгосрочные вложения выступают драйверами экономического развития». Из-за этого ожидается снижение темпов прироста ВВП. А в связи с происходящим на Украине — выпадение мобилизованных из экономики «на длительное время» и отсутствие человеческих ресурсов на замену им и влияние на рынок фактора «неопределённости и тревожности».

Озвученный потенциал частичной мобилизации — 300 тысяч человек, это люди в возрасте до 40 лет — самые высокопродуктивные и работоспособные категории на рынке труда, специалисты, которые находятся в дефиците в течение последних двух лет, — говорится в исследовании.

«Балканизация» труда

Как заявил NEWS.ru вице-президент Конфедерации труда России и экс-депутат Госдумы Олег Шеин, озвученная в исследовании «оптимистичная» цифра в 300 тысяч высвобожденных мест из-за мобилизации ниже реальной как минимум в два раза. Он напомнил, что мобилизация составила 318 тысяч человек. Также он сослался на данные, озвученные демографом Алексеем Ракшой, о том, что страну могли безвозвратно покинуть до 350 тысяч человек. Последнее число, по словам Шеина, будет увеличиваться: «По мере адаптации эмигрантов в новых странах пребывания они будут приглашать к себе своих жён, так что эта история далеко не закончена».

По мнению Олега Шеина, из-за этого увеличение безработицы в 2022 году в РФ практически не фиксируется, хотя «ожидался качественный рост, предопределённый сокращением объёмов производства, но оно происходит медленнее, чем ожидалось».

К тому же из-за того, что около 700 тысяч мужчин ушли с рынка труда, эта ситуация [с безработицей] наблюдается не так резко, как можно было предполагать, — отметил собеседник NEWS.ru.

Помимо этого, Шеин отметил, что властями предпринимаются «некоторые хаотичные шаги, которые, однако, не отвечают на конкретные вызовы». Один из них — это «упрощение миграции в Россию рабочих из Узбекистана, крупнейшей по населению страны Центральной Азии». Второй — инициатива по «упрощению использования детского труда».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но ведь и детский труд, и труд иностранных рабочих, как правило, не требуют особой квалификации. То есть речь идёт не о преподавателях высшей школы, программистах и тех, кто создаёт производство (категории малого и среднего бизнеса). Шаги, которые предпринимает кабмин, формально могут заместить выпадающую рабочую силу, но содержательно — влекут за собой структурную безработицу, поскольку рабочая сила направляется в те сферы занятости, где недостатка в ней нет, а есть, скорее, избыток, — отметил Олег Шеин.

Он добавил, что рынок занятости в РФ «балканизированный» и «напоминает то, что происходит в Албании и Боснии и Герцоговине, но уже не тот, что в Хорватии и тем более в Германии, Франции или Швеции». По словам Олега Шеина, около 40% российского рынка труда — это «неофициальная занятость, и она никакой статистикой не отслеживается вообще. По оценкам РАНХиГС — это 33 млн человек».

Отсюда вытекает и проблема с защищённостью работников, почти у половины из которых, по словам собеседника NEWS.ru, «прав никаких нет», потому что «либо нет вообще никаких контрактов, либо официально они получают минимальную заработную плату, но в реальности им выдают в несколько раз больше». Из-за этого работники «очень пластичны в контексте привлечения к работе сверхурочно, в выходные дни, с нарушением техники безопасности и так далее».