Чиков: возбуждено первое уголовное дело об оставлении части мобилизованным Адвокат Чиков: в России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что в России возбуждено первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным. Обвиняемый — житель Якутии, призванный по мобилизации и самовольно оставивший войсковую часть в Бурятии, куда он был доставлен из военного комиссариата.

Как сообщает Чиков, обвиняемый заявил командиру: «Ни в какую Украину не поеду, не буду стрелять ни в каких украинцев». По данным адвоката, мужчина пожаловался на угрозы расправы и уголовной ответственности. После этого он сбежал из части через дыру в заборе, написал Чиков.

Адвокат добавил, что военный комендант комендатуры в Улан-Удэ возбудил уголовное дело по части 2.1 статьи 337 УК РФ, которая была введена 24 сентября 2022 в пакете военных поправок в уголовный кодекс. По этой части предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее Чиков заявил, что закон и указ о мобилизации предполагают ее объявление, вопрос завершения либо прекращения мобилизации нормативными актами не урегулирован. Он пояснил, что власти субъектов РФ лишь оказывают содействие при объявлении мобилизации и никакими полномочиями по ее завершению не обладают, и «расслабляться» потенциальным мобилизуемым не рекомендуется.