Военное положение или национализация оборонки? Что значит новый указ Путина Президент Владимир Путин подписал указ о введении внешнего управления на предприятиях, срывающих гособоронзаказ в случае военного положения

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ о введении внешнего управления на предприятиях, срывающих гособоронзаказ в случае военного положения. На время действия такого режима права акционеров и полномочия руководства компаний, нарушающих свои обязательства перед государством, будут приостанавливать. NEWS.ru узнал, что это значит.

Нововведения прописаны в указе главы государства «О некоторых вопросах осуществления деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа». Помимо приостановки прав и полномочий акционеров и менеджеров на время военного положения, документ предусматривает введение внешнего управления на предприятиях, срывающих гособоронзаказ.

На основании предложений Министерства промышленности и торговли РФ определяется управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа такого хозяйственного общества, а также в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения обязательств по государственному оборонному заказу, полномочия общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества, — говорится в указе.

Этим же документом глава государства поручил образовать при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ рабочую группу по вопросам деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении гособоронзаказа в период действия военного положения.

Как полагает политолог Иван Преображенский, речь может идти о введении режима, при котором «компании будут национализироваться, или иначе — на них будет вводиться прямое военное управление». По его мнению, «чаще всё срывают как раз госкомпании», но этот «экстренный указ явно направлен» в отношении «крупных бизнесменов вроде Владимира Потанина», который «активно выступал против введения института конфискации собственности».

Фото: РИА Новости

По мнению президента Союза адвокатов России Игоря Трунова, в некоторых случаях такой инструмент, как внешнее управление, является важным стимулом работы компаний. В беседе с NEWS.ru он констатировал, что в РФ «большое количество предприятий принадлежат людям, которые проживают за рубежом».

В ситуации, когда есть неэффективное управление производствами этих предприятий, а сейчас ситуация достаточно острая, вводится внешнее управление, которое привлекает опытных менеджеров и государство руководит через них. Для предприятий это лучше, потому что туда легче идут государственные финансовые средства, потому что есть контроль со стороны государства за расходование этих денег. Есть большое количество стратегических предприятий, принадлежащих бизнесменам, которые проживают за рубежом и в той или иной мере неэффективны, — уверен Трунов.

Он добавил, что в пищевой промышленности «вообще караул — там 60% иностранных предприятий». Это, по словам юриста, российские предприятия, «в том числе стратегические, дочерние, смежные», но зарегистрированные в офшорных зонах. Поэтому, считает собеседник NEWS.ru, «в целях эффективности нужно разбираться и оптимизировать эти производства».

С юридической точки зрения этот указ никак не меняет закон. Если есть мошенничество, увод денежных средств, какие-то злоупотребления, то, естественно, ответственность прежняя. Это чисто экономические меры, не меняющие уголовную составляющую и административную ответственность, — резюмировал Трунов.

В конце 2022 года президент РФ поручил скорректировать параметры работы военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа:

Необходимо ускорить подготовку обновлённых планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику, скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа, — говорил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что в 2022 году уровень выполнения гособоронзаказа по основным образцам вооружения и военной техники составил 91%. Он также рассчитывал, что в 2023 году эти объёмы вырастут в 1,5 раза. В январе кабмин внёс в Госдуму законопроект, позволяющей Генпрокуратуре иметь доступ к расчётам по гособоронзаказам.

Военное положение, на которое Владимир Путин сослался в своём указе, 19 октября 2022 года вместе с «максимальным уровнем реагирования» было введено им в присоединённых к РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, в ряде российских регионов президент ввёл особый режим «среднего уровня реагирования», а на территории остальных субъектов Центрального и Южного федеральных округов — режим повышенной готовности. Всего различные ограничения коснулись трёх десятков субъектов.