Беру слоеное тесто и фарш — выкладываю полосками. Через 40 минут на столе пирог, сочнее беляшей и пышнее пиццы

Беру готовое слоеное тесто и фарш — раскатываю тесто в прямоугольный пласт, выкладываю фарш полосками, сворачиваю рулетом и запекаю в духовке. Через 40 минут на столе румяный, слоистый пирог, который получается сочнее беляшей и пышнее пиццы.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или обеда. Получается обалденная вкуснятина: хрустящее, слоистое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная мясная начинка с луком и специями, которая делает каждый кусочек ароматным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 400 г мясного фарша, 1 луковица, соль и перец по вкусу, 1 яйцо для смазывания. Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, посолите, поперчите. Тесто слегка раскатайте в прямоугольник. Выложите фарш продольными полосками на расстоянии 3–4 см друг от друга. Сверните тесто рулетом, защипните края. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 30–35 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его нарезали.

