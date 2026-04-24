Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 17:00

Беру слоеное тесто и фарш — выкладываю полосками. Через 40 минут на столе пирог, сочнее беляшей и пышнее пиццы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру готовое слоеное тесто и фарш — раскатываю тесто в прямоугольный пласт, выкладываю фарш полосками, сворачиваю рулетом и запекаю в духовке. Через 40 минут на столе румяный, слоистый пирог, который получается сочнее беляшей и пышнее пиццы.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина или обеда. Получается обалденная вкуснятина: хрустящее, слоистое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная мясная начинка с луком и специями, которая делает каждый кусочек ароматным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 400 г мясного фарша, 1 луковица, соль и перец по вкусу, 1 яйцо для смазывания. Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, посолите, поперчите. Тесто слегка раскатайте в прямоугольник. Выложите фарш продольными полосками на расстоянии 3–4 см друг от друга. Сверните тесто рулетом, защипните края. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 30–35 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его нарезали.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру творог и немного брынзы — 15 минут, и на столе ароматная сочная выпечка
Общество
Беру творог и немного брынзы — 15 минут, и на столе ароматная сочная выпечка
Общество
Банку тунца, яйца и лук превращаю в сытный пирог — восхитительный ужин без хлопот
Общество
Вместо пирожков делаю бомбочки с картошкой и фаршем. Эти шарики запали в душу всей семье и разлетаются прямо с противня
Общество
Вместо мяса по-французски делаю запеканку по-капитански: фарш, картошка — и слоистое чудо готово. Получается сочно и насыщенно
Общество
Весенние баурсаки: готовлю на кефире — пышные, ароматные и ни грамма дрожжей. На замену пончикам и хачапури
пироги
фарш
выпечка
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.