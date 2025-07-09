Беру манго и делаю очуменный супчик: не поверите, но это лучший завтрак!

Этот необычный фруктовый суп сочетает сладость манго с цитрусовыми нотками и ореховой хрустящей текстурой. Легкий, полезный и заряжающий энергией, он станет прекрасным началом дня. Простота приготовления и яркий вкус удивят даже тех, кто скептически относится к сладким супам.
Ингредиенты:
- манго — 1 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- банан — 1 шт.;
- курага — 4 шт.;
- миндаль — 5 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- ванильная эссенция — по вкусу;
- минеральная вода — 30 мл.
Приготовление:
- Манго очистить и нарезать кубиками.
- Апельсин очистить от кожуры и пленок, разделить на дольки.
- Банан нарезать кружочками.
- Курагу залить кипятком на 5 минут, затем мелко нарезать.
- Миндаль обжарить на сухой сковороде.
- В блендере измельчить манго, банан и половину апельсиновых долек.
- Добавить мед, ванильную эссенцию и минеральную воду, взбить до однородности.
- Разлить суп по тарелкам, украсить дольками апельсина, курагой и миндалем.
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