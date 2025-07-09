Беру манго и делаю очуменный супчик: не поверите, но это лучший завтрак!

Беру манго и делаю очуменный супчик: не поверите, но это лучший завтрак!

Этот необычный фруктовый суп сочетает сладость манго с цитрусовыми нотками и ореховой хрустящей текстурой. Легкий, полезный и заряжающий энергией, он станет прекрасным началом дня. Простота приготовления и яркий вкус удивят даже тех, кто скептически относится к сладким супам.

Ингредиенты:

манго — 1 шт.;

апельсин — 1 шт.;

банан — 1 шт.;

курага — 4 шт.;

миндаль — 5 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

ванильная эссенция — по вкусу;

минеральная вода — 30 мл.

Приготовление:

Манго очистить и нарезать кубиками. Апельсин очистить от кожуры и пленок, разделить на дольки. Банан нарезать кружочками. Курагу залить кипятком на 5 минут, затем мелко нарезать. Миндаль обжарить на сухой сковороде. В блендере измельчить манго, банан и половину апельсиновых долек. Добавить мед, ванильную эссенцию и минеральную воду, взбить до однородности. Разлить суп по тарелкам, украсить дольками апельсина, курагой и миндалем.

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