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09 июля 2025 в 06:58

Беру манго и делаю очуменный супчик: не поверите, но это лучший завтрак!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот необычный фруктовый суп сочетает сладость манго с цитрусовыми нотками и ореховой хрустящей текстурой. Легкий, полезный и заряжающий энергией, он станет прекрасным началом дня. Простота приготовления и яркий вкус удивят даже тех, кто скептически относится к сладким супам.

Ингредиенты:

  • манго — 1 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • банан — 1 шт.;
  • курага — 4 шт.;
  • миндаль — 5 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • ванильная эссенция — по вкусу;
  • минеральная вода — 30 мл.

Приготовление:

  1. Манго очистить и нарезать кубиками.
  2. Апельсин очистить от кожуры и пленок, разделить на дольки.
  3. Банан нарезать кружочками.
  4. Курагу залить кипятком на 5 минут, затем мелко нарезать.
  5. Миндаль обжарить на сухой сковороде.
  6. В блендере измельчить манго, банан и половину апельсиновых долек.
  7. Добавить мед, ванильную эссенцию и минеральную воду, взбить до однородности.
  8. Разлить суп по тарелкам, украсить дольками апельсина, курагой и миндалем.

Ранее сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
завтраки
фрукты
супы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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