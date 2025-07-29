Груши в сладком сиропе на зиму: можно язык проглотить, как вкусно

Груши в сладком сиропе на зиму: можно язык проглотить, как вкусно

Груши в сладком сиропе — это нежное зимнее лакомство с медовым вкусом и тонким фруктовым ароматом. Плоды сохраняют свою форму, но становятся невероятно мягкими и пропитываются сладким сиропом с легкой ванильной ноткой. Можно язык проглотить, как это вкусно.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг твердых груш, 500 г сахара, 1 литр воды, 1 ч. л. лимонной кислоты и 1 ванильный стручок. Груши помойте, очистите от кожуры (можно оставить для красоты), разрежьте на половинки или четвертинки, удалите сердцевину. В кастрюле вскипятите воду с сахаром, добавьте лимонную кислоту и ваниль. Опустите груши в кипящий сироп и бланшируйте 5–7 минут до мягкости. Затем аккуратно выложите груши в стерильные банки, залейте горячим сиропом, оставив 1 см до горлышка.

Пастеризуйте банки 15–20 минут при 90°C, затем закатайте и переверните до остывания. Храните в темном прохладном месте — зимой эти груши станут идеальным дополнением к мороженому, сырникам, выпечке или самостоятельным десертом!

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