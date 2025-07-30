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30 июля 2025 в 09:15

Армянская «помидоров дзвадзех»! Обалденная вкуснятина на завтрак за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Армянская яичница с помидорами — вкус солнца на вашей тарелке. В Армении утро начинается с ароматной яичницы, где главные герои — спелые помидоры, сливочное масло и свежая зелень. Это блюдо называют «помидоров дзвадзех», и его подают в каждом уважающем себя ресторане. Секрет в том, что томатов здесь больше, чем яиц, а зелень и сладкий перец добавляют яркие акценты.

Нарежьте помидоры крупными дольками, лук — полукольцами, а перец — тонкими полосками. Разогрейте топленое масло на сковороде, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте перец и через минуту — помидоры. Тушите на среднем огне, пока томаты не станут мягкими. Посолите, сделайте в овощах углубления и вбейте яйца. Накройте крышкой и готовьте до желаемой степени прожарки желтков. В конце обильно посыпьте рубленой кинзой и базиликом. Подавайте с хрустящим хлебом — и наслаждайтесь вкусом настоящего армянского завтрака!

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яичница
завтраки
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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