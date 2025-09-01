Беру курочку и апельсиновый сок — через 30 минут едим азиатскую вкуснятину

Апельсиновая курочка — это изысканное блюдо, которое сочетает в себе хрустящую курицу с нежным цитрусовым соусом. Оно объединяет лучшие черты азиатской кухни: идеальный баланс сладкого, кислого и соленого, хрустящую текстуру и насыщенный аромат. Это блюдо выглядит как ресторанное, но готовится просто и доступно в домашних условиях.

700 г куриного бедра или грудки маринуют в смеси 2 яиц и 2 ст. л. соевого соуса. Для панировки смешивают 50 г кукурузного крахмала, 50 г муки, 1 ч. л. соли, 0,75 ч. л. соды, 0,5 ч. л. сухого имбиря и 0,5 ч. л. сухого чеснока. Курицу обваливают в панировке и обжаривают до золотистой корочки. Для соуса смешивают 200 мл апельсинового сока, 2 ст. л. цедры, 50 г сахара, 2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. кунжутного масла и 1 ст. л. чеснока. Уваривают до загустения, добавляют разведенный крахмал. Заливают курицу соусом, прогревают 2–3 минуты.

Блюдо получается с хрустящей корочкой, нежным мясом внутри и насыщенным апельсиновым соусом. Подавать лучше с рисом или овощами, украсив зеленым луком, дольками апельсина и кунжутом. Соус можно регулировать по сладости и кислоте, подстраивая под свой вкус. Эта курочка станет хитом на вашем столе и впечатлит даже самых искушенных гурманов.

