Баклажаны дома не залеживаются! Делаю такой завтрак — семья уплетает на раз

Этот нежный омлет с баклажанами и морковью станет идеальным началом дня. Сочетание овощей, яиц и сыра создает сбалансированное блюдо, которое понравится даже тем, кто не любит баклажаны. Готовится просто, а результат всегда радует вкусом и пользой.
Ингредиенты:
- баклажан — 200 г (1 средний);
- морковь — 100 г (1 шт.);
- яйца куриные — 4 шт.;
- молоко — 100 мл;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- сыр твердый — 20 г;
- зелень (петрушка/укроп) — 5 г;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Морковь очистить и натереть на крупной терке.
- Баклажан нарезать кубиками 1×1 см.
- Чеснок мелко порубить.
- Яйца взбить с молоком, добавить щепотку соли.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Форму для запекания смазать маслом.
- Выложить слоями: морковь → баклажаны → чеснок.
- Залить яичной смесью, сверху посыпать сыром.
- Запекать при 180 °C 25 минут или готовить в пароварке 30 минут.
- Перед подачей украсить рубленой зеленью.
Сытный омлет с овощами — вкусный и полезный завтрак за 30 минут!
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