Баклажаны дома не залеживаются! Делаю такой завтрак — семья уплетает на раз

Баклажаны дома не залеживаются! Делаю такой завтрак — семья уплетает на раз

Этот нежный омлет с баклажанами и морковью станет идеальным началом дня. Сочетание овощей, яиц и сыра создает сбалансированное блюдо, которое понравится даже тем, кто не любит баклажаны. Готовится просто, а результат всегда радует вкусом и пользой.

Ингредиенты:

баклажан — 200 г (1 средний);

морковь — 100 г (1 шт.);

яйца куриные — 4 шт.;

молоко — 100 мл;

чеснок — 1–2 зубчика;

сыр твердый — 20 г;

зелень (петрушка/укроп) — 5 г;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Морковь очистить и натереть на крупной терке. Баклажан нарезать кубиками 1×1 см. Чеснок мелко порубить. Яйца взбить с молоком, добавить щепотку соли. Сыр натереть на крупной терке. Форму для запекания смазать маслом. Выложить слоями: морковь → баклажаны → чеснок. Залить яичной смесью, сверху посыпать сыром. Запекать при 180 °C 25 минут или готовить в пароварке 30 минут. Перед подачей украсить рубленой зеленью.

Сытный омлет с овощами — вкусный и полезный завтрак за 30 минут!

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