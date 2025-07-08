Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 16:12

Баклажаны дома не залеживаются! Делаю такой завтрак — семья уплетает на раз

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот нежный омлет с баклажанами и морковью станет идеальным началом дня. Сочетание овощей, яиц и сыра создает сбалансированное блюдо, которое понравится даже тем, кто не любит баклажаны. Готовится просто, а результат всегда радует вкусом и пользой.

Ингредиенты:

  • баклажан — 200 г (1 средний);
  • морковь — 100 г (1 шт.);
  • яйца куриные — 4 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • сыр твердый — 20 г;
  • зелень (петрушка/укроп) — 5 г;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Морковь очистить и натереть на крупной терке.
  2. Баклажан нарезать кубиками 1×1 см.
  3. Чеснок мелко порубить.
  4. Яйца взбить с молоком, добавить щепотку соли.
  5. Сыр натереть на крупной терке.
  6. Форму для запекания смазать маслом.
  7. Выложить слоями: морковь → баклажаны → чеснок.
  8. Залить яичной смесью, сверху посыпать сыром.
  9. Запекать при 180 °C 25 минут или готовить в пароварке 30 минут.
  10. Перед подачей украсить рубленой зеленью.

Сытный омлет с овощами — вкусный и полезный завтрак за 30 минут!

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
завтраки
рецепты
яйца
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.