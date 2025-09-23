Ароматный вишневый соус с имбирем: идеальное дополнение к любимым блюдам!

Хотите добавить яркий акцент к любимым блюдам? Приготовьте восхитительный вишневый соус с имбирем! Этот соус покорит вас своим насыщенным вкусом и пряным ароматом. Он прекрасно сочетается как с мясом, так и с десертами. Готовится соус удивительно просто и быстро, а результат превзойдет все ваши ожидания. Свежий имбирь придает соусу особую пикантность, а вишня дарит насыщенный ягодный вкус.

Возьмите 500 граммов замороженной или свежей вишни (без косточек), 100 миллилитров воды, 100 граммов сахара, небольшой кусочек свежего имбиря (2–3 см), 1 столовую ложку крахмала, щепотку корицы по желанию.

Вишню положите в кастрюлю, добавьте воду и сахар. Доведите до кипения и варите 5–7 минут, пока ягоды не станут мягкими.

Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте в кастрюлю с вишней.

Крахмал разведите в небольшом количестве холодной воды и влейте в соус, постоянно помешивая. Варите еще 2–3 минуты до загустения. Если хотите более гладкий соус, пробейте его блендером. Процедите через сито, чтобы удалить косточки и кусочки имбиря. Дайте соусу остыть и храните в холодильнике.

Подавайте к мясу, птице, мороженому или используйте как топпинг для выпечки.

