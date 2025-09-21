«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 19:00

Африканская красавица с соцветиями-перьями: огненное украшение сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Целозия перистая (Celosia argentea var. plumosa) родом из тропиков Азии и Африки, но давно прижилась в российских садах как эффектное однолетнее растение. Особенно популярна серия «аррабона» (Arrabona) — яркие компактные кустики высотой всего 20–25 см с пышными соцветиями в форме перьев. Их насыщенные оттенки — от огненно-красного и малинового до оранжевого и жёлтого — делают целозию настоящей звездой клумб и бордюров.

Вырастить аррабону можно как через рассаду, так и прямым посевом в грунт. Оптимально посеять семена на рассаду в марте-апреле, слегка присыпав землёй и накрыв плёнкой. Всходы появляются через 1–2 недели при температуре +20–22 °C. В открытый грунт растения высаживают после заморозков, обычно в конце мая. На юге России возможен посев сразу в грядку. Целозия любит солнечные защищённые от ветра места и лёгкую, хорошо дренированную почву.

Она устойчива к жаре и засухе, но плохо переносит переувлажнение. Чтобы продлить цветение до осени, важно удалять увядшие соцветия и периодически подкармливать цветок минеральными удобрениями. Совет садоводам: целозия аррабона отлично смотрится в контейнерах и вазонах — её можно выращивать не только в саду, но и на балконе или террасе, создавая яркие цветовые акценты всё лето.

Ранее мы рассказывали о калифорнийском маке. Он будет украшать сад всё лето. Цветок — рекордсмен обильного цветения.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
