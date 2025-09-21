«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 17:00

Цветет с июня и до заморозков и превращает клумбу в водопад: однолетник из Азии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цветет с июня и до самых заморозков и превращает клумбу в водопад! Лаватера (Lavatera), или дикая роза, — однолетнее растение, завоевавшее популярность у садоводов за свою простоту в уходе и эффектное цветение. Родом она из Средиземноморья и Азии, а своё название получила в честь швейцарских врачей Лаватеров.

Однолетние сорта лаватеры образуют раскидистые кусты высотой от 50 до 120 см, усыпанные крупными воронковидными цветами диаметром до 10 см. Палитра радует глаз: нежно-розовые, белоснежные, малиновые и пурпурные оттенки. Вырастить лаватеру проще всего посевом семян прямо в открытый грунт. Делают это в мае, когда земля прогреется.

Можно посеять и рассадным способом в апреле — тогда цветение начнётся раньше. Всходы появляются дружно через 7–10 дней. Лаватера предпочитает солнечные места и рыхлые, хорошо дренированные почвы. Она легко переносит засуху и не требует частого ухода. Полив нужен лишь в сильную жару. Подкормки минеральными удобрениями 1–2 раза за сезон делают цветение ещё более обильным.

Совет садоводам: лаватера отлично подходит для начинающих цветоводов. Её можно высаживать группами для создания ярких акцентов или использовать в миксбордерах, где она подчеркнёт красоту более капризных растений.

Ранее мы рассказывали о калифорнийском маке. Он будет украшать сад всё лето. Цветок — рекордсмен обильного цветения.

Читайте также
Семья просит эти пирожки постоянно, а я и не против — готовятся за 5 минут
Общество
Семья просит эти пирожки постоянно, а я и не против — готовятся за 5 минут
Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считаные минуты
Общество
Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считаные минуты
Обожает темноту и влагу, цветет колокольчиками: многолетник, который хорошеет в глухой тени
Общество
Обожает темноту и влагу, цветет колокольчиками: многолетник, который хорошеет в глухой тени
Редкая лилия завоёвывает российские сады: красавица переживет мороз и зацветет в июне
Общество
Редкая лилия завоёвывает российские сады: красавица переживет мороз и зацветет в июне
Калифорнийский мак будет украшать сад всё лето: цветок — рекордсмен обильного цветения
Общество
Калифорнийский мак будет украшать сад всё лето: цветок — рекордсмен обильного цветения
многолетники
растения
сады
дачи
клумбы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выполнение оборонного заказа на Украине доверили вебкам-модели
Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках
Машину разорвало на две части в результате страшного ДТП в Казани
Солнечное затмение 21 сентября 2025: где смотреть, что можно, нельзя делать
«Нужно ставить диагнозы»: мэр Ялты высказалась о санкциях Зеленского
Украинцев поймали у стратегического объекта в Польше
«Даже США не могут»: Россия подходит к финишу в независимом авиастроении
В Запорожье ни одна из общин УПЦ не перешла под юрисдикцию ПЦУ
Артемий Лебедев объяснил, откуда у него оказались боевые ордена ВОВ
Главная торговая улица Лондона закрылась для машин на один день
Фон дер Ляйен развеяла энергетические иллюзии ЕС
В Госдуме ответили, почему мобилизованных пока нельзя заменить
«Дроны-матки» и разнос авиабазы для F-16: новости СВО к вечеру 21 сентября
Эти гнезда из картофеля и фарша исчезают со стола первыми
В ВСУ заявили о появлении «килл-зоны» в Харьковской области
Украинские дроны повторно атаковали один и тот же российский регион
Арендодатель нашел четыре трупа младенцев после выселения квартирантки
Силуанов объяснил, зачем охлаждать российскую экономику
Евросоюз «подсел» на российские лисички и отдал за них миллионы евро
Американист объяснил, почему Саддам Хусейн лишился поддержки США
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.