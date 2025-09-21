Цветет с июня и до заморозков и превращает клумбу в водопад: однолетник из Азии

Цветет с июня и до самых заморозков и превращает клумбу в водопад! Лаватера (Lavatera), или дикая роза, — однолетнее растение, завоевавшее популярность у садоводов за свою простоту в уходе и эффектное цветение. Родом она из Средиземноморья и Азии, а своё название получила в честь швейцарских врачей Лаватеров.

Однолетние сорта лаватеры образуют раскидистые кусты высотой от 50 до 120 см, усыпанные крупными воронковидными цветами диаметром до 10 см. Палитра радует глаз: нежно-розовые, белоснежные, малиновые и пурпурные оттенки. Вырастить лаватеру проще всего посевом семян прямо в открытый грунт. Делают это в мае, когда земля прогреется.

Можно посеять и рассадным способом в апреле — тогда цветение начнётся раньше. Всходы появляются дружно через 7–10 дней. Лаватера предпочитает солнечные места и рыхлые, хорошо дренированные почвы. Она легко переносит засуху и не требует частого ухода. Полив нужен лишь в сильную жару. Подкормки минеральными удобрениями 1–2 раза за сезон делают цветение ещё более обильным.

Совет садоводам: лаватера отлично подходит для начинающих цветоводов. Её можно высаживать группами для создания ярких акцентов или использовать в миксбордерах, где она подчеркнёт красоту более капризных растений.

