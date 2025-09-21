«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 15:00

Редкая лилия завоёвывает российские сады: красавица переживет мороз и зацветет в июне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Редкая лилия завоёвывает российские сады: красавица переживет мороз и зацветет в июне! В коллекциях садоводов появился изысканный сорт — лилия пумилум (Lilium pumilum), или карликовая лилия. Родом из Восточной Азии, она издавна ценится за свою утончённую красоту и неприхотливость. Цветы ярко-алого оттенка с глянцевыми лепестками словно сияют на солнце, придавая клумбам особый шарм.

Карликовая лилия вырастает до 40–60 см и зацветает одной из первых — уже в июне. Её поникающие изящные бутоны с тонким ароматом образуют целые гирлянды, превращая растение в эффектный акцент любого цветника. Эксперты советуют высаживать лилию пумилум отдельно от других сортов лилий и мартагонов. Это помогает подчеркнуть её декоративность и избежать переопыления.

Лучшее место для посадки — хорошо освещённый участок с рыхлой дренированной почвой. Размножают пумилум в основном луковицами, которые высаживают осенью или ранней весной. Уход прост: умеренный полив, мульчирование и лёгкие подкормки. Особое достоинство сорта — зимостойкость: растение хорошо переносит морозы и не требует сложного укрытия.

Ранее мы рассказывали о королевском украшении сада с волнистыми цветами. Этот многолетник будет жить 30 лет.

Читайте также
Семья просит эти пирожки постоянно, а я и не против — готовятся за 5 минут
Общество
Семья просит эти пирожки постоянно, а я и не против — готовятся за 5 минут
Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считаные минуты
Общество
Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считаные минуты
Обожает темноту и влагу, цветет колокольчиками: многолетник, который хорошеет в глухой тени
Общество
Обожает темноту и влагу, цветет колокольчиками: многолетник, который хорошеет в глухой тени
Многолетник для ленивых: пышно цветет без хлопот — соседи обзавидуются
Семья и жизнь
Многолетник для ленивых: пышно цветет без хлопот — соседи обзавидуются
Калифорнийский мак будет украшать сад всё лето: цветок — рекордсмен обильного цветения
Общество
Калифорнийский мак будет украшать сад всё лето: цветок — рекордсмен обильного цветения
лилии
цветы
многолетники
сады
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Участник «Интервидения» восхитился поступком SHAMAN
Дочь Синди Кроуфорд опубликовала фото без бюстгальтера
Крупный пожар охватил административное здание в одном российском городе
Вооруженные ножами супруги оказались в реанимации после пьяной ссоры
Осужденная Ле Пен собирается участвовать в парламентских выборах во Франции
Победитель «Интервидения» решил творческие планы
Раскрыта судьба пропавшей в Таиланде россиянки, бросившей ребенка в отеле
Пенсионерка ушла по грибы и провела в лесу четыре дня
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 сентября, фото, видео
В Совфеде предупредили о росте провокаций против России
РБК: Лапина сняли с должности командующего Ленинградским военным округом
«Сделала все по закону»: раскрыто, кому досталось наследство Добрынина
В России пообещали огромную сумму за информацию о двух командирах ВСУ
В Германии признали, что экономика страны стоит на месте
Жуткие ливни и холод до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Кениец обошел россиян в Московском марафоне
Известный музыкант отменил концерты из-за «достоверной угрозы» убийства
Мужчина с пистолетом пытался вернуть залог за аренду квартиры с клопами
«Постарались и сделали»: Путин восхитился машиной с антидроновой защитой
Власти пошли на крайние меры после обрушения части школы под Новосибирском
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.