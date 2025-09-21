Редкая лилия завоёвывает российские сады: красавица переживет мороз и зацветет в июне! В коллекциях садоводов появился изысканный сорт — лилия пумилум (Lilium pumilum), или карликовая лилия. Родом из Восточной Азии, она издавна ценится за свою утончённую красоту и неприхотливость. Цветы ярко-алого оттенка с глянцевыми лепестками словно сияют на солнце, придавая клумбам особый шарм.

Карликовая лилия вырастает до 40–60 см и зацветает одной из первых — уже в июне. Её поникающие изящные бутоны с тонким ароматом образуют целые гирлянды, превращая растение в эффектный акцент любого цветника. Эксперты советуют высаживать лилию пумилум отдельно от других сортов лилий и мартагонов. Это помогает подчеркнуть её декоративность и избежать переопыления.

Лучшее место для посадки — хорошо освещённый участок с рыхлой дренированной почвой. Размножают пумилум в основном луковицами, которые высаживают осенью или ранней весной. Уход прост: умеренный полив, мульчирование и лёгкие подкормки. Особое достоинство сорта — зимостойкость: растение хорошо переносит морозы и не требует сложного укрытия.

