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25 июля 2025 в 07:30

А называется он «Хориатики»! Классический рецепт греческого салата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

А называется он «Хориатики»! Классический рецепт греческого салата! «Хориатики» — настоящий вкус Греции на вашем столе! Свежие овощи, нежная брынза, пряная зелень и маслины создают гармонию вкуса. Быстро готовится, красиво подаётся и не вызывает чувства тяжести или вины после еды.

Ингредиенты

  • Брынза — 200 г
  • Огурцы — 2–3 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Перец болгарский — 1–2 шт.
  • Лук красный — 1 шт.
  • Маслины — 200 г
  • Оливковое масло — по вкусу
  • Перец чёрный — 1 щепотка
  • Зелень — 1–2 пучка

Приготовление

  1. Нарежьте брынзу крупными кубиками. Огурцы и помидоры помойте, затем нарежьте полукольцами. Перец помойте, очистите от семян, нарежьте тонкой соломкой. Лук нарежьте кольцами, зелень мелко порубите.
  2. Сложите все нарезанные овощи, брынзу и маслины в глубокий салатник. Поперчите и посолите на свой вкус, полейте оливковым маслом. Аккуратно перемешайте и сразу подавайте.

Простой и вкусный салат готов — отлично подойдёт и к обеду, и к лёгкому ужину.

Ранее мы делились рецептом салата из капусты «Зимний». Летнее настроение в банке!

салат
овощи
простой рецепт
Греция
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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