А называется он «Хориатики»! Классический рецепт греческого салата

А называется он «Хориатики»! Классический рецепт греческого салата

А называется он «Хориатики»! Классический рецепт греческого салата! «Хориатики» — настоящий вкус Греции на вашем столе! Свежие овощи, нежная брынза, пряная зелень и маслины создают гармонию вкуса. Быстро готовится, красиво подаётся и не вызывает чувства тяжести или вины после еды.

Ингредиенты

Брынза — 200 г

Огурцы — 2–3 шт.

Помидоры — 2 шт.

Перец болгарский — 1–2 шт.

Лук красный — 1 шт.

Маслины — 200 г

Оливковое масло — по вкусу

Перец чёрный — 1 щепотка

Зелень — 1–2 пучка

Приготовление

Нарежьте брынзу крупными кубиками. Огурцы и помидоры помойте, затем нарежьте полукольцами. Перец помойте, очистите от семян, нарежьте тонкой соломкой. Лук нарежьте кольцами, зелень мелко порубите. Сложите все нарезанные овощи, брынзу и маслины в глубокий салатник. Поперчите и посолите на свой вкус, полейте оливковым маслом. Аккуратно перемешайте и сразу подавайте.

Простой и вкусный салат готов — отлично подойдёт и к обеду, и к лёгкому ужину.

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