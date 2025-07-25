А называется он «Хориатики»! Классический рецепт греческого салата! «Хориатики» — настоящий вкус Греции на вашем столе! Свежие овощи, нежная брынза, пряная зелень и маслины создают гармонию вкуса. Быстро готовится, красиво подаётся и не вызывает чувства тяжести или вины после еды.
Ингредиенты
- Брынза — 200 г
- Огурцы — 2–3 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Перец болгарский — 1–2 шт.
- Лук красный — 1 шт.
- Маслины — 200 г
- Оливковое масло — по вкусу
- Перец чёрный — 1 щепотка
- Зелень — 1–2 пучка
Приготовление
- Нарежьте брынзу крупными кубиками. Огурцы и помидоры помойте, затем нарежьте полукольцами. Перец помойте, очистите от семян, нарежьте тонкой соломкой. Лук нарежьте кольцами, зелень мелко порубите.
- Сложите все нарезанные овощи, брынзу и маслины в глубокий салатник. Поперчите и посолите на свой вкус, полейте оливковым маслом. Аккуратно перемешайте и сразу подавайте.
Простой и вкусный салат готов — отлично подойдёт и к обеду, и к лёгкому ужину.
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