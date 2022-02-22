А конец всё равно один: истории больных, которые отказались лечить рак

В России более 15% всех смертей случаются из-за рака. По данным Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, за последние 10 лет существенно вырос так называемый показатель распространённости злокачественных новообразований. Каждый год появляются новые методы лечения этой патологии. Несмотря на это, до сих пор есть люди отказываются от терапии или выбирают альтернативные методы лечения. Причин много: недоверие к врачам, боязнь побочных эффектов от лечения и недоступность медицинской помощи. NEWS.ru собрал истории людей, которые решили не ходить к онкологу, а пошли к «народным целителям» или вовсе отказались от лечения

Моя жизнь, моя смерть

47-летний Тимофей (имя изменено) работал водителем в редакции одной из московских газет. Однажды у мужчины заболело горло. Он не придал этому значения. Зима, сезон ОРВИ всем нездоровиться. Но боли усиливались, а лекарства не помогали. Тимофей пошёл к участковому терапевту. Доктор посмотрела и сказала, что у мужчины ангина. Назначила антибиотики. Пропил курс, стало ещё хуже. В итоге голос совсем пропал, разговаривал шёпотом.

Позднее врачи поставили рак на 3-ей стадии. Врачи в онкодиспансере прописали схему лечения. Говорили, что шансы на выздоровление высокие. Начальство предложило мужчине оплатить самое лучшее лечение, если надо — коммерческое. В коллективе мужчину уважали и ценили. Но Тимофей не верил в то, что рак принципиально излечим. Коллегам он заявил: ну помучаюсь я на химиотерапии лишние год, полгода, а конец всё равно один.

Пробовали влиять, но он был непреклонен. Говорил, моя жизнь, моя смерть, — рассказала NEWS.ru бывшая коллега Анна.

Тимофей не стал лечиться вообще и через полгода его не стало. Единственное от чего он не отказался, это обезболивание. Провёл последние дни в кругу близких и умер в своей постели.

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Похожая история случилась с 52-летним водителем одного из протоиереев Русской православной церкви. Который, по словам бывших коллег был «веселым, оптимистичным человеком». Узнав, что у него рак он вышел из дома и пропал. Через некоторое время его нашли в лесу мертвым. Мужчина совершил самоубийство, не выдержав испытание болезнью. Благочинный не смог отпеть покойного, потому это православные традиции это запрещают.

Пчелы вместо капельниц

19-летней Наталье (имя изменено) поставили редкий для её возраста диагноз — рак шейки матки. Девушка обратилась в онкологическую клинику. Врачи начали лечение, молодой организм начал активно бороться за жизнь. Клинический эффект от терапии оказался выше ожиданий. Опухолевые очаги значительно уменьшились на фоне основного заболевания. Девушка пошла на поправку, но внезапно... пропала, рассказывает её лечащий врач.

Наталья перестала приходить в клинику, сдавать анализы. Медики связались с родными и выяснили, что она устала от химиотерапии. Вместо этого пациентка решила лечиться «альтернативными способами». Она обратилась в так называемую «онкологическую пасеку». Это предприятие в Крыму, организованное бывшим священником Вячеславом Савиным, который называет себя академиком Международной академии биоэнерготехнологий. Создатели пасеки утверждают, что благодаря так называемому иммунному меду можно «запустить» иммунную систему и настроить её на борьбу с заболеванием.

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Девушка съездила в Крым и пробыла там несколько месяцев. Чудо-мёд ей не помог. По словам лечащего врача она все-таки вернулась в клинику, но в крайне тяжелом состоянии. Медики уже ничего не могли сделать, больная скончалась.

Ректальный метод

50-летняя Анна (имя изменено) обнаружила у себя уплотнение в груди. Врачи поставили диагноз — рак молочной железы. От семьи она скрыла свой недуг. К врачам также не обращалась, просто не верила, что ситуация настолько серьезная. Шли месяцы и раковая опухоль начала распадаться — это закономерный процесс. Начался некроз и воспаление. Но женщина не сдавалась. Она нашла в интернете информацию об альтернативном методе лечения онкозаболеваний — кофейные клизмы. Его авторы заявляют, что благодаря им можно избавить организм от токсинов и «помочь» ему восстановиться самому.

Метод не работал. Анне становилось всё хуже. Однажды утром она просто не смогла встать с кровати. Родственники привезли женщину врачам в обездвиженном состоянии. Множественные метастазы, запущенный очаг. Медикам чудом удалось вытащить женщину с того света. Даже в такой тяжелой ситуации опухоль ответила на терапию, болезнь начала отступать. Как рассказал лечащий врач женщины, сейчас женщина продолжает лечение и чувствует себя удовлетворительно. Внешне она не отличается от здорового человека. Но если бы Анна обратилась вовремя, уже забыла бы о своей болезни.

Настой полыни однолетней

Впрочем, истории успешного излечения от рака альтернативными методами тоже можно встретить. Виталий Дубровский из Челябинска утверждает, что пять лет назад вылечил себя сам от рака поджелудочной железы. Якобы болезнь просто ушла через полторы недели. Этого удалось добиться с помощью соды, соды и настоя полыни однолетней.

Полстакана утром и полстакана вечером. Рак начинает паковать чемоданы и дёру...))) Но, как вы сами понимаете, такая информация душится мгновенно, — сообщил он NEWS.ru.

Этой методике его научил друг, который закончил Академию Тибетской медицины. Также Виталий освоил методы так называемых биоэнергокоррекции и реструктуризации крови, которые якобы «душат рак на корню». Благодаря им, целителю (по его словам) удалось вылечить от онкологии девушку 17 лет. Врачи ей давали год-полтора. Сейчас ей 32, трое детей и она совершенно здорова.

У многих рак ассоциируется с однозначной смертью

Истории, когда люди лечат рак альтернативными методами или не лечат вообще, всегда заканчиваются плохо, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии Андрей Пылёв. Люди либо погибают, либо серьёзно запускают свою болезнь. В итоге они все равно обращаются к традиционной медицине, но помощь им уже нельзя. По словам врача, таких случаев было «десятки, если не сотни» за его 20-летнюю практику. Причин, как минимум две.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первая — некоторые не получат необходимую помощь в рамках системы ОМС. Разочаровавшись в государственной системе, они ищут альтернативные способы. Вторая — пациенты боятся традиционного лечения и его последствий или просто не верят в успех терапии.

У многих людей, рак ассоциируется с такой однозначной смертью. Они бояться врачей-онкологов. Думают, что им сейчас проведут 3-4 курса тяжелейшей терапии, их будет рвать, они будут чудовищно выглядеть, но все равно конец неизбежен. Это совершенно не так. Сейчас другие схемы лечения, другие препараты. Есть большое количество вариантов, как справиться с побочкой или вообще ее не допустить. Но когда людям предлагают какой-то легкий путь он всегда людям кажется более привлекательным. Андрей Пылёв главный врач клиники, онколог главный врач клиники, онколог

Ещё одна распространённая причина отказа от терапии — отрицание болезни (это некая психологическая защита). Да, у меня уплотнение в груди, да оно растёт, но я же пока хорошо себя чувствую. Подожду ещё немного, возможно само пройдет. На короткий промежуток времени создаётся иллюзия, что проблемы нет. Но болезнь настигает рано или поздно, резюмировал врач.

У людей складывается ошибочное представление, что традиционная медицина в лечении рака работает, сообщает NEWS.ru врач-онколог, ведущий онколог медицинской клиники Вадим Гутник. Приходит пациент с относительно чувствительной опухолью к лекарственному лечению. Ему проводят несколько курсов химиотерапии, между которыми всегда есть перерыв (2-3 недели). За это время человек принимает решение отказаться от лечения и попадает в руки к представителям нетрадиционной медицины. Они начинают «лечение». Но действие традиционного лекарственного метода продолжается. Человек же думает, что ему помогают травки, сода, мёд, которые ему прописали. На самом деле это отсроченное действие химиотерапии. А если применять только нетрадиционные методы, эффекта не будет.

Есть такое слово — оно называется невежество. Ко мне приходили люди, которые лечились чагой, пили соду, покупали какие-то лекарства в ветеринарных магазинах, ездили к Далай Ламе. А конец всегда один —это смерть. Вадим Гутник врач-онколог врач-онколог

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если сравнивать современные методы лечения рака с методами 90-х, это просто «небо и земля», добавил Гутник. Так каждые 3-6 месяцев появляются новые таргетные препараты. Высокую эффективность показала также иммунотерапия. Она используется для лечения меланомы и рака лёгких на последних стадиях. Пациентов вытаскивают с того света. Никакие «народные» методы лечения не могут с этим сравниться.

Лечиться сложно

Онкологическая пациентка Нина Куряшкина несколько лет борется с раком молочной железы. За это время женщина столкнулась с множеством сложностей. По словам Нины, врачи затягивали с лечением, игнорировали «побочки» от химиотерапии, советовали ставить себе капельницы самой и даже отправляли домой умирать. Сейчас она продолжает получать медицинскую помощь по ОМС, преодолевая трудности. В разговоре с NEWS.ru женщина заявила, что «может понять людей, которые отказываются от лечения». У неё у самой часто возникает желание бросить терапию. Но она привыкла бороться до конца.

Нужны не только физические силы, но еще и моральные. Людям не хочется тратить силы на пробивание этой стены, которых и так осталось немного. Хочется спокойно умереть, на не ходить постоянно в стрессе. Врачи сами делают все, чтобы люди отказывались лечиться и уходили умирать, — сообщила она NEWS.ru.

В современной России, к сожалению, эффективно и быстро можно вылечится от рака, только если у человека есть деньги, сообщает Вадим Гутник. Он назвал это явление «дикий капитализм». По его словам, пациенты частной клиники, где он работает, рассказывает похожие истории.

Серьезно усугубил ситуацию закон, вступивший в силу с 1 января этого года, согласно которому онкобольные россияне смогут получать лечение только в своем регионе, то есть смогут обращаться только в те государственные больницы, к которым они прикреплены по месту жительства. Самостоятельно выбрать место лечения пациент не сможет.

Не во всех учреждениях в России помощь оказывается на должном уровне. Пациент вправе выбирать место лечения и врача. Такой подход применяется, например, в США, он доказал свою эффективность.