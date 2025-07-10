Кушанашвили считает, что Кадышева «окочурится на сцене» Кушанашвили заявил, что Кадышева выглядит болезненно и может умереть на сцене

Певица Надежда Кадышева выглядит болезненно и может умереть на сцене, высказал мнение журналист Отар Кушанашвили. В эфире шоу «Каково?!» он поднял вопрос о состоянии здоровья певицы, которая, по его словам, находится на грани истощения. Кушанашвили предположил, что артистка, переживающая новый всплеск популярности, продолжает выступать из последних сил.

Вы же вот все видите, что она плохо выглядит. Она окочурится на сцене! Никто не жалеет ее, — подчеркнул журналист.

Кушанашвили выразил мнение, что родственники певицы, включая сына, чрезмерно нагружают Кадышеву, используя ее талант в своих интересах. При этом именно из-за сына, убежден журналист, она продолжает выступать. Сама Кадышева комментариев по этой теме не давала.

Ранее за коллегу вступилась народная артистка России Надежда Бабкина. Певица поддержала Кадышеву, назвав ее творчество бессмертным, и добавила, что люди будут тянуться к нему даже сквозь годы. Артистка высказалась об этом после выступления коллеги по цеху на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге.