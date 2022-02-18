Стало известно, что боль в горле утром может говорить о развитии онкологии

Если человек кашляет при пробуждении более чем две недели подряд, это может говорить о развитии онкологии, а значит — надо обратиться к врачу, заявил фармацевт Аббас Канани. Он подчеркнул, что особую группу риска в такой ситуации составляют курильщики, пишет Live 24.

Курильщики часто кашляют по утрам. Но если кашель сохраняется дольше двух недель, надо провериться. Особенно если вы курите, — заверил Канани.



Он также добавил, что ещё одним симптомом рака может стать утренняя усталость. Канани уточнил, что чувствовать себя немного уставшим утром — это нормально. Однако в случае, если это чувство для человека нетипично или если усталость сохраняется на протяжении всего дня, стоит обратиться к онкологу.

Ранее онколог Амен Сибтейн рассказал о девяти основных симптомах рака. В их число он включил такие проявления болезни, которые могут не вызвать тревогу у человека: потерю веса, кровотечение, ночную потливость, появление припухлостей, длительную боль, постоянный кашель, усталость.