Названы девять симптомов рака

Онколог Амен Сибтейн, работающий в британской клинике Harley Street Clinic, рассказал о девяти основных симптомах рака, передаёт Daily Express. В их число он включил такие проявления болезни, которые могут не вызвать тревогу у человека: потерю веса, кровотечение, ночную потливость, появление припухлостей, длительную боль, постоянный кашель, усталость.

Если у вас появились необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трёх недель, необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается ощущений в костях, — рассказал врач.

К другим проявлениям рака врач отнёс беспричинные кровотечения и потерю веса.

О нарушениях в работе организма также могут сигнализировать ощущение усталости, потливость по ночам, появление припухлостей, постоянный кашель и проблемы с глотанием, а также вздутие живота.

Ранее учёные Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что регулярная половая жизнь положительно влияет на сопротивляемость организма к смертельным заболеваниям. Так, секс на постоянной основе сокращает вероятность развития серьёзных различных заболеваний в два раза, болезней сердца и сосудов — на 21%. А в случае онкологии показатель достигает сразу 69%.