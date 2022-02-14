Кардиолог рассказал про опасность для россиян из-за Олимпиады

Кардиолог Константин Иванов заявил, что во время Олимпиады некоторые люди начинают усиленно заниматься спортом, что может навредить здоровью. Во время выраженных спортивных нагрузок сердце может сокращаться более 200 раз в минуту, по словам эксперта, это «сумасшедшая нагрузка». Он отметил, что попытка повторять за спортсменами заканчивается трагедиями. Об этом сообщает радио Sputnik.

При выраженных спортивных нагрузках у нас сердце может сокращаться более 200 раз в минуту и перекачивать за это время до 35 литров крови. Это сумасшедшая нагрузка даже для профессиональных спортсменов, — рассказал Иванов.

Он посоветовал следить за частотой пульса. Показатель не должен превышать отметки в 120–140 ударов в минуту.

Ранее заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н. Н​​​. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский заявил, что не пропустить рак поможет лишь своевременное обследование у врача. Он отметил, что специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, боли появляются, как правило, уже на поздних стадиях болезни.

Он добавил, что все онкологические заболевания проявляются по-разному, даже повышение артериального давления может быть симптомом рака, например, опухоли коры надпочечников. При этом пациент самостоятельно не может определить у себя причину появления этих симптомов, пояснил врач.