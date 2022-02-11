Загрязняющие экологию машины предложили отслеживать с помощью лазера

По данным ООН, продукты сжигания топлива являются причиной примерно трети смертей от инсульта, хронических респираторных заболеваний и рака лёгких. В российских мегаполисах около 80–90% всего объёма загрязняющих веществ в воздухе приходится на выбросы от автотранспорта. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает использовать опыт ведущих мировых держав, чтобы исправить экологическую ситуацию в России.

В 2014 году канадские учёные выяснили, что лишь малая часть транспортных средств сильно загрязняет воздух. Так, всего 25% автомобилей ответственны за 100% выбросов монооксида углерода, 100% чёрного углерода и 77% других взвешенных частиц. Поэтому правильное регулирование со стороны государства поможет существенно изменить уровень загрязнения воздуха.

Сегодня в России предусмотрены незначительные штрафы за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов загрязняющих веществ — 500 рублей. При этом используемые газоанализаторы обеспечивают лишь точечную проверку и не позволяют охватывать весь транспортный поток и собирать данные. Это приводит к тому, что множество автомобилей, автобусов и грузовиков продолжают ездить в населённых пунктах и загрязнять атмосферу. В некоторых российских регионах выхлопные газы автомобилей усугубляют и без того непростую ситуацию с экологией: в СМИ часто попадают новости о так называемом режиме чёрного неба в Красноярске и Кузбассе.

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Выхлопные газы не только оказывают негативное воздействие на человека. Так, учёные из Редингского университета в Великобритании выяснили , что выбросы от автомобилей и других видов транспорта препятствуют опылению цветов бабочками и пчёлами, исчезновение которых приведёт к необратимым последствиям для экологии в целом. Учёные пояснили, что из-за изменения химического состава атмосферы меняется запах цветов, на который ориентируются эти насекомые при поиске нектара и пыльцы. Это приводит к гибели популяций и нарушению природных процессов в экосистемах. По словам специалистов, от потерь, понесённых этими насекомыми, может ухудшиться и продовольственная безопасность. От опыления зависит 70% всех культур, включая рапс, пшеницу, клевер, яблони, какао, клубнику.

По мнению Дмитрия Давыдова, России стоит обратить внимание на опыт развитых стран, которые повсеместно внедряют новую технологию инфракрасной спектроскопии выхлопных газов от движущихся транспортных средств. Безопасное для глаз инновационное лазерное оборудование точно просчитывает объём выделяемых из выхлопной трубы газов в режиме реального времени. Оснащённая видеокамерой система аппаратно-программного обеспечения получает мультиспектральное изображение выхлопного шлейфа и собирает данные о выбросах транспортным средством различных вредных веществ, таких как CO, CO2, NO, NO2, (NOx), HC и PM. Точность измерения на многополосной дороге составляет 84%, на однополосной дороге — 95%.

Таким образом, можно быстро определить разницу между чистыми автомобилями и автомобилями с высоким уровнем выбросов в естественных условиях. Датчик способен работать автономно и непрерывно, без необходимости в калибровке, в любое время суток, в любую погоду, кроме дождя. Помимо температурного спектра выхлопа, камера фиксирует номерной знак, скорость и ускорение, дату и время и формирует отчёт для каждого автомобиля в отдельности. Это позволяет властям стран принимать меры по борьбе с отравлением воздуха на основании полученных данных.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Технология под названием EDAR (Emission Detection and Reporting) была впервые запущена в коммерческую эксплуатацию в 2014 году в США. С тех пор система была опробована в разных странах, таких как Канада, Германия, Бельгия, Франция, Италия, Великобритания, и доказала свою эффективность для решения различных практических задач. Например, в Бельгии точность обнаружения грузовиков с неисправной системой защиты от вредных выбросов выросла с 10% до 86% после внедрения EDAR.

Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает внедрить в России аналогичную технологию сканирования транспортного потока на предмет выявления автомобилей, превышающих допустимую норму выброса вредных веществ в атмосферу. Кроме того, необходимо существенно увеличить штраф для систематических нарушителей — до 1000 рублей. Средства от штрафов следует направить на расширение количества таких автоматизированных пунктов проверки на экологическое соответствие, считает Давыдов.

Системы сканирования транспортного потока предлагается установить на въездах в большие города и их центральные районы. В том числе на реализацию проекта можно привлекать средства частных инвесторов, отмечает Давыдов.

Дмитрий Давыдов ожидает, что государство обратит внимание на эту инициативу, поскольку реализация проекта позволит существенно сократить выброс отравляющих веществ и парниковых газов, снизить рост заболеваний, связанных с загрязнением воздуха. Кроме того, правительство получит эффективный инструмент контроля экологической ситуации.