Назван симптом рака, проявляющийся в ушах

Врач Йиржи Кубеш из Центра протонной медицины в Праге выявил симптом, позволяющий выявлять злокачественные опухоли в области шеи. Эти новообразования считаются очень коварными, но иногда их можно выявить по очень необычным, неспецифичным признакам. Среди них — заложенность в ушах. Об этом пишет британское издание Daily Express.

По словам специалиста, рак в области шеи даёт осложнения на любую часть тела, поскольку распространение происходит через кровеносную и лимфатическую системы, при этом опухоли в районе головы приобретают всё более массовый характер, однако данных о них всё ещё довольно мало. В частности, есть версия, что данный вид онкологии развивается из-за опухоли папилломы человека.

Опухоли шеи и головы часто развиваются в районе носа и горла. В результате у человека возникают необычные симптомы.

Например, постоянно заложенные уши — ощущение, похожее на состояние после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг неё, — рассказал специалист.

Кроме того, о развитии рака могут говорить отёчность шеи, боль в дёснах, язвы и пятна во рту. Это неспецифические симптомы рака, поэтому люди не придают им значения. Однако выявить заболевание следует стараться как можно раньше, поскольку это повышает шансы пациента на выживание.