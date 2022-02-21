Победивший рак блогер Алискеров рассказал, как доноры сдают костный мозг

Артём Алискеров, 33-летний блогер из Твери, победивший рак крови, пробежит ультрамарафон для привлечения внимания к донорству костного мозга, сообщает издание argumenti.ru. Он объяснил, что в процедуре донорства нет ничего страшного, это два безопасных способа, о них просто недостаточно знают.

Я считаю, что проблема только в слабом информационном поле. Люди реально не знают, как это происходит. Они думают, что произойдёт что-то ужасное: мол, будут что-то вырезать из спинного мозга, делать пункции и так далее, а на самом деле процедуры очень простые. Нужно просто сдать кровь из вены. Если ты кому-то подошёл в качестве донора, идёшь на процедуру забора стволовых клеток, — рассказал Алискеров.

Он описал оба способа сдать костный мозг. Либо из тазовой кости через прокол специальной иглой под анестезией, либо же из вены, как при обычной сдаче крови. Алискеров заверил, что объём стволовых клеток восстанавливается за несколько дней.

Кроме того, если ты становишься донором, государство оплачивает три выходных, — добавил он.

Ранее российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал о состоянии своего здоровья спустя 163 дня после пересадки донорского костного мозга. По его словам, у него наступила полная ремиссия — признаки недуга исчезли на молекулярном уровне.