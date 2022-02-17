Британский медик назвал пять ранних симптомов рака

При ряде онкологических заболеваний первые симптомы проявляются на самых ранних стадиях. Однако часто они слишком похожи на обычные расстройства организма. При этом как можно более ранее их выявление позволит успешнее бороться с болезнью. Об этом зявил британский врач Санджай Мехта, его слова приводит газета Daily Express.

По словам врача, при раке желуда, к примеры, возникают такие симптомы, как затруднённое глотание, боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потеря веса. Однако имеют место и неспецифические симптомы.

Первые признаки рака желудка часто неопределенны, но могут включать изжогу, расстройство желудка, изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах, а также тошноту и рвоту, — объяснил Мехта.

Также он не исключил проявления кровотечений в желудке.

Данные симптомы могут говорить и о других болезнях, поэтому при их проявлении необходимо срочно обратиться к врачу.

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