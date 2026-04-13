5 минут, 1 яйцо и пачка творога: готовим шоколадную запеканку — некалорийная вкусняшка

Честно, раньше я думала, что ПП-десерты — это что-то скучное и «на любителя». Пока не попробовала этот вариант. Теперь готовлю его постоянно: минимум времени, простые продукты, а на выходе — нежная шоколадная запеканка, которая спокойно заменяет торт или пирожное.

Отличный вариант, когда хочется сладкого без лишних калорий, а смешивается все за 5 минут.

Ингредиенты на 1 порцию и маленькую форму

Мягкий творог (можно взять и брикетный) — 170 г, крахмал картофельный — 7 г, какао — 1 ст. л., яйцо — 1 шт., сахарозаменитель — по вкусу.

Приготовление

Все ингредиенты просто смешать до однородной массы прямо в форме или миске. Масса получается густая, кремовая и уже на этом этапе пахнет шоколадом.

Переложить в форму и отправить в разогретую до 180 °С духовку примерно на 20 минут. Можно взять и брикетный творог, но именно с мягким она получается как «сан-себастьян», нежнейшая.

Ранее мы делились рецептом капустного салата со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус.