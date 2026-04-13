13 апреля 2026 в 09:40

5 минут, 1 яйцо и пачка творога: готовим шоколадную запеканку — некалорийная вкусняшка

Фото: D-NEWS.ru
Честно, раньше я думала, что ПП-десерты — это что-то скучное и «на любителя». Пока не попробовала этот вариант. Теперь готовлю его постоянно: минимум времени, простые продукты, а на выходе — нежная шоколадная запеканка, которая спокойно заменяет торт или пирожное.

Отличный вариант, когда хочется сладкого без лишних калорий, а смешивается все за 5 минут.

Ингредиенты на 1 порцию и маленькую форму

Мягкий творог (можно взять и брикетный) — 170 г, крахмал картофельный — 7 г, какао — 1 ст. л., яйцо — 1 шт., сахарозаменитель — по вкусу.

Приготовление

Все ингредиенты просто смешать до однородной массы прямо в форме или миске. Масса получается густая, кремовая и уже на этом этапе пахнет шоколадом.

Переложить в форму и отправить в разогретую до 180 °С духовку примерно на 20 минут. Можно взять и брикетный творог, но именно с мягким она получается как «сан-себастьян», нежнейшая.

Ранее мы делились рецептом капустного салата со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус.

Проверено редакцией
Его можно делать тазиками: капустный салат со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус
Одна сибирская хитрость — и гортензии проснутся уже в апреле: плюс 30 дней к цветению
Французский шик для всей семьи: эти ленивые круассаны — гениальный трюк для идеального завтрака
Вместо мороженого на все лето: 3 вкусных мусса из творога и желатина — шоколадный, лимонный и ягодный
Котлеты-малышки в духовке из курицы — сочность и ни грамма лишнего жира. ПП-котлеты без обжаривания
творог
десерты
правильное питание
какао
запеканки
Ольга Шмырева
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

